"Hay que proteger nuestros productos frente a los de terceros países y los ultraprocesados"

“El viento sopla de cola para nuestro sector hortofrutícola que hace productos saludables, sostenibles en un sistema de economía social”. Pero no todo está en sus manos. Enrique de los Ríos, director general de Unica Group, señala dos competidores que también juegan su propia partida: los ultraprocesados y los países terceros. En un contexto en que la Unión Europea persigue la sostenibilidad a través del Pacto Verde y estrategias como ‘Del campo a la mesa’, el representante de la cooperativa de segundo grado insiste en que: “Como no haya nada que ponga en valor la sostenibilidad de nuestra producción nos vamos a pegar un tiro en el pie”. Así detalla que como no se diferencie en el lineal esta apuesta, se dará vía libre a esa competencia, que no es tan sostenible, por precio. “Hay que proteger el mundo nuevo que se quiere crear desde Europa y no ser ingenuos de que el mundo vaya a cambiar porque nosotros lo hagamos”.

En el marco del Andalucía Investors Day, organizado por El Confidencial, Enrique de los Ríos realza el papel de las cooperativas agroalimentarias, especialmente las hortofrutícolas. Según expone el director general de Unica, el 60% de la producción agrícola está en manos de las cooperativas, “es un modelo resiliente, que genera y reparte riqueza, no se deslocaliza y está al servicio del agricultor. En Almería se produce entre el 40% y el 100% de las hortalizas que se consumen en Europa durante cinco meses y eso se consigue con capacidad emprendedora y agricultores que se juegan su patrimonio cada campaña”. De los Ríos recalca que pese a muchos aspectos en contra, Andalucía -sin olvidarse de su vecina Murcia- es la principal exportadora hortícola del mundo; en el caso de la cooperativa de segundo grado con sede en esta provincia y que representa indica que de ella parten 2,5 millones de kilos cada día, hacia 25 países y en unos 150 camiones.

Atento a lo que está por venir, el director de Unica Group advierte: “El futuro nos va a tirar un penalti, si estamos despistados nos lo colará”. Así hace hincapié en ser sostenibles, en sus todas las vertientes que implica la sostenibilidad, ganar tamaño y aprovechar el marketing como herramienta para llegar al consumidor.