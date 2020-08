Las tiendas del centro de Almería abrirán en las tardes de 'Feria'

Este año las fiestas en honor a la patrona de Almería, la Virgen del Mar, se tiñen de forma distinta a causa de la crisis sanitaria provocada por la COVID-19, tal es así que la Feria, tal y como se conocía hasta ahora no se celebrará, dejando su rastro en aisladas actividades. Esto tendrá también su impacto en los comercios del centro, que si ya vieron alterada su rutina como otros negocios durante el estado de alarma, volverán a cambiar su hábito la próxima semana, en la que este año sí abrirán en horario de tarde.

Variedad de productos y grandes marcas, trato personalizado y espacio abierto, la oferta del comercio en el centro de la ciudad

Desde la Asociación de Comerciantes del Centro Comercial Abierto de Almería señalan que en torno al 75% de las tiendas abrirá sus puertas en horario habitual durante la semana de 'Feria', ya que, como apunta su presidenta Mari Trini Villegas, tras haber permanecido los negocios cerrados durante dos meses no queda otra opción para avivar las ventas. En este sentido, desde la asociación se anima a todos clientes a realizar sus compras en los comercios del centro de la ciudad, donde podrán encontrar gran variedad de productos, un trato personalizado a la vez que podrán disfrutar del centro de la capital; más ahora cuando las autoridades sanitarias recomiendan los espacios abiertos, una posibilidad que brinda el centro comercial abierto. Asimismo, se anima a los establecimientos, estén o no en la asociación, y que aún dudan si abrir o no, a hacerlo y ofrecer así sus productos y grandes firmas que no se encuentran en otras localizaciones comerciales de Almería.

Desde Almería Centro recuerdan a los ciudadanos que al comprar en cualquier tienda adherida a la asociación tendrán parking gratuito, basta con solicitarlo en el establecimiento, que entregará al cliente un tique de parking para Obispo Orberá o Calle Real.

En ocasiones no se valora lo suficiente lo de casa. El centro de la ciudad cuenta con un comercio autóctono rico en variedad y marcas, en el que tienen cabida comercios que van desde textil a calzado, o complementos, perfumerías, ópticas, y un largo etc., y que cada día se esfuerza por ofertar lo mejor y más novedoso del mercado. Ahora, más que nunca, la apuesta por los negocios locales se hace necesaria y, por su parte, como apunta la presidenta de Almería Centro, están haciendo todo lo que está en su mano para ofrecer lo mejor, garantizar la máxima seguridad posible y dar el trato que todos los clientes se merecen.