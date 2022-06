Los transportistas suspenden la reactivación del paro por el momento

La junta directiva nacional de la Plataforma Nacional Defensa Sector del Transporte señala que el paro no se llevará a cabo tras la decisión acordada por todos los transportistas que participaron ayer en las asambleas provinciales, que en el caso de Almería estaba convocada este domingo en el Polígono La Redonda en El Ejido.

La plataforma informa que el 16 de junio mantuvo una reunión en el Ministerio donde después de 3 horas debatiendo no se llegó a ninguna conclusión positiva. En este sentido Plataforma convocó para el día 26 de junio asambleas provinciales para votar y respaldar su postura sobre el paro. "Horas antes del día de la votación recibimos una llamada del portavoz de Transporte en el Congreso de los Diputados del propio ejecutivo". La propuesta de la llamada es una reunión urgente donde se les traslada la entrega del borrador de la Ley que prohíba la contratación a pérdidas en el transporte y que la plataforma entre a ser parte implicada del desarrollo de la Ley, aportando su postura e intereses como transportistas de base, "reconociendo de esta manera el papel fundamental y necesario de plataforma en cuanto a la representación que ostentamos en el sector". La plataforma recibe la documentación sobre el avance actual del borrador de la Ley, "comprometiéndose a que el próximo 31 de julio debe estar elaborado el texto final (Con nuestra participación y conformidad) para que comience a pasar los cauces legales donde tiene que ser aprobada para su puesta en vigor".

"Por un resultado muy ajustado, los transportistas deciden no reactivar en estos momentos el paro y entrar en la negociación del desarrollo de la Ley participando Plataforma en la misma como parte fundamental y representante del sector de base". Según difunde esta organización: "Esto no debe entenderse bajo ningún concepto como un paso atrás, todo lo contrario, demuestra la relevancia que plataforma se ha ganado en estos últimos meses, y por supuesto el Paro sigue suspendido y con la posibilidad constante de ser reactivado en cualquier momento si la negociación no es favorable o la situación lo precisa. Independientemente, Plataforma aprovechará está vía de negociación para exigir al ejecutivo su intervención directa en todas las circunstancias de abuso con los operadores de transporte y con todas las entidades que dañen o perjudiquen a los trabajadores de la carretera. También y mientras transcurren las negociaciones, nos vamos a presenciar ante aquellos clientes de los transportistas sean operadores o fábricas para que directamente cambien su política de precios, plazos de pago y trato a los transportistas y conductores que contraten".