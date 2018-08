"No trasvasar sería una declaración de intenciones manifiesta para el futuro"

Despuésde las declaraciones de la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, cuando aseguraba que los trasvases tenían que ser algo excepcional, la voz de alarma, o más bien la indignación, saltó entre los regantes del sureste español. Iba a ser cuestión de tiempo, poco, que se volviera a solicitar agua desde la 'España húmeda' a la seca. Y ha sido esta misma semana, el lunes, cuando el Círculo del Agua, que engloba a los representantes de Alicante, Murcia y Almería, advertía a la ministra que debe aprobar en los próximos dos meses sendos envíos de 20 hectómetros cúbicos procedentes del trasvase Tajo-Segura porque, de lo contrario, "sería una declaración de intenciones manifiesta" contra esta infraestructura.

De manera oficial, a los medios, y tras una reunión de este foro en la que estuvo presente el presidente de Feral, José Antonio Fernández, el presidente del Círculo del Agua y del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats), Lucas Jiménez, aseguraba que las declaraciones de Ribera sobre esta infraestructura han creado "resquemor".

Tras aclarar que los embalses de cabecera estarán en nivel 3 y que la decisión será "discrecional" por parte de la ministra del ramo, recuerda que siempre se han enviado en esa franja 20 hectómetros cúbicos desde que se aprobó la Ley del Memorándum y que en la actualidad hay 240 hectómetros cúbicos de "colchón" hasta el nivel 4 que prohíbe los trasvases. "No queremos ponernos la venda antes de la herida, sólo comprobar que en el botiquín hay vendas por si acaso llega la herida", declaraba el lunes Jiménez para justificar la reunión, aunque reveló que el nivel 3 "dejará a las claras" las intenciones de Ribera hacia esta infraestructura, ya que es una franja en la que "siempre se ha trasvasado" anteriormente.

El presidente del Scrats remarcó que es "impensable" que no se vaya a decretar el trasvase los primeros días de agosto durante la reunión de la Comisión de Explotación, que luego debe refrendar Ribera mediante un decreto.

En el Círculo del Agua no tienen "ningún motivo real" para creer que no se va a desembalsar agua, pero ha vuelto a espetar que "no trasvasar sería una declaración de intenciones filosófica manifiesta de lo que se quiere hacer en el futuro".