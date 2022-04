Las obras para los tratamientos terciarios de las EDAR de El Ejido, Adra y Roquetas reportarán hasta 14 hm3

La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, ha presentado hoy en El Ejido las obras de los tratamientos terciarios de las EDAR de Adra, de El Ejido y de Roquetas de Mar, incluidas en la ampliación del decreto de sequía aprobado por el Gobierno de Andalucía y que reportarán hasta 14 hectómetros cúbicos de aguas regeneradas en estos municipios. La inversión prevista es de 11,5 millones de euros y las obras empezarán en breve.

La mayor disponibilidad de agua regenerada va a permitir una menor extracción de otras fuentes, como los acuíferos. “Almería es un referente en el uso del agua y también tiene que serlo en infraestructuras hidráulicas”, ha señalado la consejera, que ha recordado que en la provincia “vivimos del agua y sin ella la sociedad no puede avanzar”. Crespo ha abogado por lograr que no haya ningún rincón de Andalucía que no depure sus aguas residuales, “una iniciativa cien por cien ecológica”. Y, como segundo paso, el reto es facilitar el acceso a los tratamientos terciarios para obtener aguas regeneradas que son “vitales” para el crecimiento de poblaciones agrarias como Adra, El Ejido y Roquetas, pero también con un potencial turístico muy alto.

El Gobierno de Andalucía no desdeña ninguna fuente hídrica: transferencias, aguas desaladas y aguas regeneradas. Por eso, la Junta se ha ofrecido a financiar el 50% de las obras de ampliación que tres depuradoras que corresponden al Estado como son las de Adra, El Ejido y Roquetas de Mar. Crespo ha explicado que ello supone una inversión de 40 millones de euros más y que está previsto que se adjudique de forma conjunta la redacción de los proyectos y las obras para acelerar los plazos. “Estas instalaciones serán un ejemplo en toda España de la aplicación de la última tecnología en el tratamiento de agua”, ha añadido.

Entre el decreto de sequía de junio de 2021 y la ampliación aprobada en marzo, Almería recibe 19,1 millones de euros para ejecutar actuaciones imprescindibles para el futuro de la provincia. Así, ya está en marcha el proyecto para garantizar el abastecimiento en el Valle del Almanzora, cuyas obras concluirán en noviembre, con un presupuesto de 6,8 millones de euros. Y las cinco infraestructuras previstas en la ampliación suponen 12,3 millones de euros más que benefician a una población potencial de 600.000 habitantes. En total, el Gobierno de Juanma Moreno ha movilizado esta legislatura 166 millones de euros en política de aguas en la provincia almeriense.

Al margen de las depuradoras, se incluyen la ampliación de la desaladora de Almería, que va a llevar agua también al Bajo Andarax y la mejora de las conducciones de agua para consumo humano en el Campo de Tabernas, una vez que el Gobierno de España haga la conducción necesaria entre la Venta del Pobre y Tabernas.

Crespo ha recordado que la ampliación del Decreto de Sequía también supone la exención total del canon de regulación y tarifa de utilización de 2022 para usuarios que vean reducida su dotación de agua en un 50% o más, así como la convocatoria de ayudas por valor de 2 millones de euros para la construcción de balsas, así como para cubas de aguas o abrevaderos

“Gran esfuerzo inversor”

Por su parte, el alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, ha agradecido “el gran esfuerzo inversor que se está haciendo desde la consejería de Agricultura en materia hídrica, y no solo con este decreto de sequía que nos va a permitir mejorar la capacidad de depuración y reutilización de aguas residuales, sino también en abastecimiento en alta para el mejor aprovechamiento del agua desalada, así como en materia de colectores de agrupación de vertidos y, por supuesto, con la ampliación de nuestra depuradora, actualmente sobresaturada. Todo ello supone un marco inversor que ronda los 60 millones de euros que, junto con el Plan Hidrológico de Cuenca en tramitación, supondrá un fuerte impulso en materia de sostenibilidad hídrica para todo el poniente almeriense y la capital. Ello demuestra el firme compromiso de la consejera en una importante materia para el presente y futuro de nuestra comarca”.

Manuel Cortés, alcalde de Adra, ha mostrado su satisfacción con estas obras que "van a servir para que en el futuro, nuestros agricultores puedan utilizar agua regenerada". "Esta ampliación de la EDAR es una actuación importante que va a tener un gran impacto en el futuro, pues además favorecerá el aprovechamiento del agua", un hecho que es "crucial" porque "de ello depende el futuro del sector agrícola", que como ha puntualizado "es el principal motor económico del Poniente almeriense". Finalmente, ha agradecido a la Junta su "impulso en materia hídrica" y por "atender a nuestras peticiones en pro de nuestros vecinos y vecinas".

Y, por último, el alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat ha destacado el compromiso y voluntad del Gobierno andaluz que preside Juanma Moreno para resolver problemas tan graves como la sequía que afecta a distintos puntos del territorio andaluz. "La ejecución de estas obras de tratamientos terciarios en la depuradora permitirá generar nuevos recursos hídricos a través de las aguas regeneradas", explica Amat. El alcalde ha agradecido a la Consejería de Agricultura el trabajo que está llevando a cabo no sólo para paliar los efectos de la sequía en materia de regadío sino también para poner en marcha proyectos tan importantes como las obras en abastecimiento en alta que supondrá la renovación de un total de 12 kilómetros de tubería y que solventarán los problemas de abastecimiento de una población que supera los 100.000 habitantes.