El turismo almeriense no le teme al cambio climático

El verano está yendo bien en el sector turístico de Almería. Los hoteles están llenos y los viajeros no dejan de venir. Si fuera la previsión del tiempo se podría decir que hay cielos despejados. Pero en el horizonte se avistan nubarrones. Los ve ya la Comisión Europea. En un caso extremo, el del aumento de temperatura de cuatro grados centígrados, el turismo de los países mediterráneos como Grecia se podría desplomar más de un 9%.

Tomás Komuda, presidente de ASAVAL, no tiene ese miedo. “De momento no lo hemos notado”, defiende en una conversación con ‘Diario de Almería’. Para él, el sector tiene aún tiempo de reaccionar ante un hipotético éxodo turístico. “El turismo es muy flexible y tan rápido no vamos a perder la fama”, expone.

Una fama ganada a base de sol y playa que atrae cada año a miles de personas a los municipios de la provincia. Con el aumento de las temperaturas, Almería tendría una situación similar a la que hoy tienen en las zonas deserticas del norte de África. Hasta 2032, las previsiones turísticas son de crecimiento pero ya hay temor por lo que pueda pasar después. “Puede reducir el atractivo del sur de Europa como destino turístico a largo plazo”, señaló a finales de julio la consultora Moodys.

“Es muy temprano para hablar de estos temas”, reconoce Komuda sobre lo que puede llegar a ocurrir. A nadie se le escapa que la emergencia climática que vive el planeta amenaza con cambiar la vida de los ciudadanos de todos los países. “Estamos en guerra”, sentenció Mitsotakis tras ser reelegido presidente de Grecia.

Komuda reconoce que hay modas que se mueven más por los medios que por la calle y compara estos avisos con lo ocurrido cuando se adelantaron las elecciones del 23 de julio. “Nosotros no hemos sentido lo de las elecciones y las cancelaciones de viajes”, asegura. Él explica que hay intereses que quieren mostrar esta situación de preocupación por el turismo, aunque señala que la emergencia climática está entre sus preocupaciones. “Los lobbys son muy potentes pero no siempre tienen razón”, expone.

Almería, de momento, celebra sus buenos resultados turísticos un verano más. “Siempre es bueno, está por ver cómo de bueno es”, expone la gerente de ASHAL, Isabel de Juan, sobre los primeros balances en relación al mes de julio.

“Muy pocos clientes exigen excursiones sostenibles, la gente va a lo cómodo”, explica Komuda. La gente, según la visión del presidente de ASAVAL, prefiere un turismo a buen precio que sostenible con el planeta. La Tierra, mientras tanto, va avisando con olas de calor récord en Europa y graves incendios en el Mediterráneo.