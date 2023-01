UGT firma el Convenio Textil en Almería y logra una mejora salarial del 9%

La Federación de Servicios a la Movilidad y el Consumo (FeSMC) de UGT Almería, ha firmado el Convenio del Comercio Textil este martes en Almería, con una vigencia de 2022 a 2024. Una negociación que ha durado más de diez meses, "por el constante boicot del otro sindicato, que solo ponía impedimentos para demorar la firma del convenio aludiendo a peticiones alejadas de la realidad, desvinculándose de la negociación o anteponiendo intereses propagandísticos, que solo repercutían en el bloqueo del convenio y como consecuencia en que los trabajadores del sector no actualizasen sus mejoras salariales, al igual que está ocurriendo en otras provincias andaluzas", según arguyen desde UGT.

FeSMC UGT Almería, con un 78,9% de representatividad en el sector en la provincia ha hecho posible renovar con la Patronal un Convenio al que ha añadido importantes mejoras. Entre ellas se encuentra una subida salarial del 9%, en tres años y que se desglosa en un 2,75% en el año 2022, un 3% para el año 2023 y un 3,25% para el año 2024. Esto supondrá que a la publicación del Convenio los trabajadores y trabajadoras verán reflejada en sus nóminas una subida automática del 5,75, correspondiente a los atrasos del 2022 y la subida de 2023, en un máximo de dos meses desde la publicación del convenio.

Esto, unido a la subida total conseguida en 2021 que fue 2,75, implica una subida total de un 11,75% en cuatro años, "algo que no se ha logrado en ninguna otra provincia", defienden desde UGT.

Otro logro que se añade con esta firma es la incorporación de sábados de descanso. Las trabajadoras y trabajadores podrán elegir entre ocho tardes de sábado de descanso al año ó elegir cuatro sábados completos al año, que son independientes de los que correspondan en el disfrute del periodo vacacional, lo que hace un total de ocho sábados al año de descanso.Se establece el periodo vacacional desde junio a septiembre, eliminando el mes de mayo del mismo para garantizar las vacaciones en la franja de verano.

En los días de Nochebuena y Nochevieja, se establece un horario de cierre de como máximo a las 19:00 horas para garantizar que en las tiendas de los centros comerciales no se salga a las 20:00 horas, y siempre prevaleciendo las condiciones más beneficiosas en cada centro de trabajo.

Satisfacción en el sindicato

La responsable del Sector Textil de FeSMC UGT Almería, Toñi Payán ha subrayado la importancia para los trabajadoras y trabajadores del sector en Almería de la firma de este Convenio en el seno del Diálogo Social, que aporta importantes mejoras salariales y mejoras en las condiciones laborales del colectivo. “Estamos contentos por los trabajadores y trabajadoras del sector textil, queremos incidir en que esto no habría sido posible sin el apoyo de los mismos, ya que son los que nos dan la legitimidad, ya que la firma de este convenio está totalmente aceptada por los Delegados del Sector, al que representamos con más del 80% de representatividad”. Es por ellos por los que FeSMC UGT ha logrado estos acuerdos, que no se están produciendo por cierto en las provincias donde la UGT no tiene la representación necesaria y donde otro sindicato mantiene bloqueados los convenios como es el caso de Cádiz, Málaga o Sevilla sin subida desde 2020 y sin negociación".

UGT Almería ha reafirmado con la firma del Convenio su compromiso de lucha, trabajo y firmeza por el bienestar de la clase trabajadora, y se congratula de las mejoras incorporadas al nuevo Convenio del Sector Textil, que tras arduas negociaciones a partir de este año mejora las condiciones laborales del Sector.