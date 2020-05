Los vecinos de Carboneras piden a su puerto que frene la llegada del hierro

El descontento y malestar de la sociedad carbonera se acrecenta por días. Cada vez les pesa más esa espada de Damocles en la que se ha convertido el hecho de la inminente llegada del mineral de hierro desde el municipio granadino de Alquife para ser cargado en su puerto después de la autorización ambiental aprobada el pasado mes de abril a la empresa que lo gestionará en origen para comenzar la actividad.

No entienden cómo su municipio, en pleno Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, tiene que formar parte de esta industria y no encuentra más que el desamparo de una administración que les insiste en que no supone impacto alguno, sino todo lo contrario, una mejora de la economía. La Plataforma Muévete por Carboneras, nacida para evitar que esto suceda y conformada por cientos de vecinos, ha vuelto a demostrar su decepción para el responsable del puerto, el presidente de la Autoridad Portuaria, Jesús Caicedo, a quien ahora critican unas palabras en las que aseguraba que no está en su mano, puesto que la APA es el último eslabón para la salida del hierro bien por Carboneras o Almería, sin capacidad decisoria sobre ello, ya que corresponde acatar lo que establezcan otras autoridades competentes.

La Plataforma no lo ve así, y considera que la APA es el primer eslabón de esa cadena “que quiere que los Carboneros no tengamos ninguna capacidad de decisión sobre nuestro futuro desarrollo económico y social”, lamentan.

Cabe recordar que los vecinos sufrieron otro revés hace tan solo unos días por parte del Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maetzu, quien después de recibir formalmente la queja por parte de la plataforma Muévete por Carboneras donde denunciaban la contaminación atmosférica que padecían en el entorno de su puerto, debido a la carga y descarga de graneles, así como por partículas de polvo de yeso, éste les comunicó tras su análisis que ve suficientes las pantallas atrapa-polvo y sistemas de nebulización de agua instalados por Autoridad Portuaria de Almería y propuestos por las empresas estibadoras “mejoran” la calidad del aire en el entorno del puerto de Carboneras.