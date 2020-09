Más de 600 vecinos de la Vega en la capital tratan de frenar un uso de la desaladora al 100%

Un total de 650 personas, todas ellas vecinas de la Vega del término municipal de almería, han presentando esta mañana, a través de representantes de cinco asociaciones, una serie de alegaciones en contra de la decisión tomada en el pleno el pasado mes de julio por la que a partir de enero se aumentará la capacidad extractiva de la desaladora de dos a cinco bastidores, lo que para ellos todos ellos “va a suponer una auténtica ruina porque se va a acabar con los recursos subterráneos de la zona y, además, a largo plazo va a provocar otros problemas medioambientales graves como un posible hundimiento del suelo en la zona en la que está esta infraestructura, y sobre lo que tenemos informes técnicos”, explica José del Águila, presidente de la Asociación de Norias y Pozos de Almería, una de las personadas en el registro del Ayuntamiento, junto a Asociación Bomar, Asociación en Defensa de la Agricultura de la Vega de Almería, la Comunidad de Regantes del bajo Andarax y la Asociación de Vecinos Plataforma Vega de La Cañada.

Y es que, tal y como adelantó hace ahora dos años 'Diario de Almería', parte de estos representantes ya denunciaron por aquel entonces que los 21 sondeos que se encuentran en tierra firme, junto a la playa y en frente de la instalación desaladora , en el delta del Río Andarax, “tienen más de 100 metros de profundidad” y han provocado que “el acuífero del Bajo Andarax se vaya secando y que los pozos y norias de la zona próxima, más que bicentenarios, se vayan secando”. Una situación esta que según el colectivo se está agravando y que demuestran informes técnicos del Instituto Geológico y Minero.

Águila sostiene que este aumento aprobado desde el Consistorio y que comenzaría con el nuevo año supone un incremento de la extracción tanto de agua dulce como salada del 250%, lo cual agravaría ya una situación de por sí muy precaria y para la que ya pedían soluciones.

Y es precisamente eso lo que han vuelto a pedir, ahora con más motivo: “No solo que no se aumente el número de bastidores, sino que no puede funcionar ninguno tal y como está estructurado, tienen que acomodar la infraestructura para que recoja el agua directamente del mar, y no a través del suelo”, denuncia.

Aseguran que estos 21 sondeos no solo afectan a las norias y pozos para el riego, sino que también al uso doméstico de todos los vecinos de la zona, al deprimir el nivel piezométrico.