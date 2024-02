El 95 por ciento de los frutos rojos que exporta España a Europa proceden de Huelva

La provincia de Huelva y sus productores de frutos rojos está presente cada año en Fruit Logistica de la mano de Freshuelva. Francisco José Gómez, presidente de Freshuelva, y Rafael Domínguez, el gerente, ponen cifras a la importancia de la provincia andaluza en este sector: el 95% de los frutos rojos que España exporta a Europa proceden de Huelva y esto genera 130.000 empleos directos y unos 200.000 de forma indirecta.

“Tenemos que estar en esta feria, porque es el lazo de unión comercial, para vernos las caras con nuestros clientes y poner en macha negociaciones para que fluya la campaña”, explican los dirigentes de Freshuelva. “Es un punto muy importante comercialmente para el sector”, sentencian.

Sobre la campaña, cuentan que “el inicio ha sido complicado en Huelva”, lo que llevó a manifestarse en Sevilla “para dejar claras las demandas necesarias, porque no podemos tener este abandono hídrico de los últimos años”.

“Quisimos hacer ver nuestras reivindicaciones, pero sin perjudicar a nadie, no como en Francia. Compartimos muchas demandas con los agricultores franceses, pero la solución no es cortar la frontera, porque un producto perecedero como el nuestro tiene que llegar en hora para que no tengan rechazo”.

Asimismo, piden que la Unión Europea apoye a sus agricultores para que puedan ir al mercado en igualdad de condiciones con terceros países y “que el incremento de coste lo pueda asumir el mercado y que no vengan producciones más baratas de otros países con menores condiciones de sostenibilidad ambiental y de otras condiciones”.