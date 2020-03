Pablo Chiapella revela su pasado secreto como 'boy'

Pablo Chiapella, conocido por su papel de Amador en La que se avecina, no siempre fue un actor de éxito. En sus comienzos y mientras estudiaba interpretación, Pablo trabajó en varias cosas, entre ellas como boy, bailando y haciendo stripteases en despedidas de soltera. "No era lo mío. Veía que la novia me recordaba a mi madre y siempre me iba antes de terminar", ha explicado divertido a Jesús Calleja, con el que ha viajado a México en su programa, Planeta Calleja.

Chiapella es de Albacete y gran amigo de Joaquín Reyes, Raúl Cimas y Ernesto Sevilla. Con éste último se marchó a Madrid para intentar vivir del humor tras dejarlo todo y quince días antes de presentarse a las oposiciones de profesor de Educación Física. El dinero para vivir en la capital lo consiguió gracias a un lucrativo negocio: "se llamana 'El zoco del botellón', donde vendíamos packs de bebidas, refrescos, vasos y hielos". En poco tiempo ganó "casi un millón de pesetas y con ese dinero pude irme a Madrid, alquilar un piso con Ernesto y vivir los primeros meses". El manchego también trabajó de camarero.