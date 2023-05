Ginegar da las tres claves para triunfar en Infoagro Exhibition

“Ginegar conoce perfectamente cuales son las tres claves para sacar máximo rendimiento a una feria como Infoagro: imagen, clientes y negocio. Pero además, aunque se trate de una feria local, es el espacio perfecto para encontrar opciones en otros ámbitos que no sean solo el local”, así explicaba la presencia de esta empresa en la Feria Manuel López, el gerente de Ginegar, para quien dar una buena imagen a sus clientes es fundamental: “A veces, es más importante que tus clientes te vean, y vean que continuas trabajando a que no te vean. De hecho, es más importante dar esta imagen de estar presente que a lo mejor no hacer negocio”.

Además, esta empresa de origen israelí presume de tener gran conocimiento del mercado y las necesidades del sector, ya que para Ginegar es fundamental seguir innovando para ofrecer a sus clientes el mejor plástico que además de ofrecer perdurabilidad y buen reflejo de la luz, sea capaz de ofrecer otras características que aumenten la productividad del agricultor.

“Es el momento para consolidarse, y también para mostrar la gama de productos nuevos y elementos diferentes. Para demostrar que estamos innovando”, explicó el gerente.