Los buenos precios animan una campaña de costes altos

Llega Infoagro Exhibiton a Almería en mitad de la campaña agrícola 2022-23. La Feria Internacional de la Producción Intensiva y de la Industria Auxiliar traerá a Almería a los mejores profesionales del sector, para presentar novedades de cara al nuevo ejercicio, además de analizar la situación y el desarrollo de la presente campaña.

Ésta viene marcada por los precios y los costes, un binomio imperfecto. Si bien estos últimos ya no asfixian tanto como el año anterior, todavía se mantienen muy alto y siguen siendo un handicap para agricultores y ganaderos. Para hacer frente, nada mejor que unos precios altos que permitan cubrir gastos y obtener rentabilidad después de unos años duros, en los que el sector primario se ha reivindicado como uno de los principales sostenes de la sociedad.

La campaña agrícola en Almería, no obstante, ha tenido ciertos dientes de sierra. Un comienzo marcado por las temperaturas altas, que no permitió una producción alta; un desarrollo que se fue animando a partir de Navidad, con alguna ola de frío y los precios al alza; un final de la campaña de invierno, con la tendencia alcista de lo pagado por el género, lo que llevó a los agricultores a estirar al máximo los cultivos de tomate, pimiento y pepino; y ahora que la de primavera está en marcha, la cosa comenzó con precios buenos, pero en las últimas semanas han perdido valor melón y sandía principalmente.

“Cuando llegó enero, sobre todo a partir de la segunda quincena, los precios sí que repuntaron y tuvimos estos tres productos que se comportaron de forma sorpresivamente excepcional: tomate, pimiento y pepino. El precio ha estado muy bien durante cuatro meses para los dos primeros y hasta marzo en caso del pepino. No va a ser un invierno récord de kilos, pero el precio compensó la pérdida de kilos con creces”, comentaba el secretario general de COAG Almería, Andrés Góngora.

La feria analizará las bondades y virtudes de un año que si no es de récord, muy cerca se va a quedar

Satisfacción en precios, no así a niveles de producción, donde la cosa ha caído. Es cierto que los beneficios han sido altos, pero han podido ser incluso más. Pero el calor sofocante en el momento del cuajado echó al traste parte de la plantación. “A efectos de producción, es un año duro, un invierno difícil. El cambio climático nos va a hacer cambiar nuestro modelo. El mes de octubre, que suele ser suave de temperatura y que permite a los cultivos desarrollarse de forma positiva, quitando blanqueos y pensando en un clima invernal, este año ha venido con récord de temperaturas. En octubre seguíamos blanqueando los invernaderos e intentando ventilar para bajar la temperatura, lo que ha provocado una pérdida de cuajado que nos ha llevado a tener menos kilos. Las flores se caían, se marchitaban de los golpes de calor que sufríamos, al igual que ha pasado en el mes de abril. El cambio climático es de lo que más se va a hablar en la provincia en los próximos años en el sector agrario”, destacaba Góngora.

¿Y cómo se presenta la primavera? Con incertidumbre. El catedrático de Economía y codirector de la Cátedra COEXPHAL-UAL Juan Carlos Pérez Mesa explicaba que la campaña pasada fue de poca producción y precio alto, pero las circunstancias han cambiado. “Hubo descensos importantísimos en la producción la campaña anterior, lo que repercutió positivamente en los precios y obtuvimos una campaña récord. Sin embargo, en las previsiones que tenemos, en las que han participado un gran número de empresas, hay un incremento moderado con respecto a la pasada, pero es que venimos de unos datos muy bajos. Esperamos recuperar algo de lo que se perdió la pasada en términos de producción”.

Las primeras semanas de comercialización de sandía y melón almeriense han sido buenas, con precios aceptables, pero Andrés Góngora ve una caída “inaceptable” una vez que ha pasado el puente del 1 de mayo. “Sandías y melones estuvieron muy bien de precio y producción, pero tras el puente están tirando la sandía al suelo. Hay un malestar importante: hemos pasado de la sandía a 80 céntimos a poco más de 40. Creo que deben de subir, no hay justificación para que melón y sandía bajen. Están apretando para bajarla pero no puede bajar el precio de la fruta porque ya no está habiendo fruta y no va a haber apenas. Hay cuatro roales de sandía y en zonas como el levante almeriense, parte de Murcia o Sevilla, por ejemplo, no van a poder producir durante algunos momentos de la campaña porque no tienen agua”.

Miles de clientes pasarán en los próximos tres días por la feria, que se celebrará en el Palacio de Congresos de Aguadulce

Así las cosas, Infoagro Exhibition se presenta como punto y seguido en una campaña que ya mira a la siguiente, todavía pendiente de si en ésta se consigue el récord o no se pueden superar los buenos números de los últimos años. Serán varios miles de personas las que pasen por el Palacio de Congresos de Aguadulce a lo largo de estos tres días, para conocer el momento del sector, así como realizar diferentes acciones comerciales y tratar de llenar su cartera de clientes.

Como Fruit Attraction o Fruit Logistica, Infoagro Exhibition se presenta como una feria importante para la agricultura intensiva, de la que Almería es la gran potencia europea, para aportar un salto de calidad a la horticultura. Sin lugar a dudas, la innovación que estará presente estos días estos días en los stand roqueteros tratarán diferentes aspectos, uno de los cuales será el déficit hídrico y la sostenibilidad. La provincia es un ejemplo en el uso racional y eficiente del agua, pero ferias como ésta permiten a los profesionales conocer las últimas novedades e ir un paso más allá en uno de los principales problemas que se ha generalizado en los últimos meses en España: la sequía.