Encuentran un serval muerto tras escaparse de una casa en Sitges

El pasado viernes 23 de abril desapareció de una casa de Sitges un serval, un gato salvaje de la sabana africana que tiene un aspecto parecido a un leopardo pequeño. Según cuenta la Policía Local de Sitges, el animal era inofensivo ya que había sido domesticado por una familia que lo tenía como mascota.

Precisamente fue la familia (de origen holandés) la que avisó a la policía de que el felino había desaparecido y pedían ayuda para encontrarlo. Además ellos mismos avisaron que el serval no podría sobrevivir en la naturaleza porque no sabría cazar, aunque es un felino carnívoro que se alimenta de pájaros, liebres y pequeños roedores.

Por este motivo, la Policía Local de Sitges inició un dispositivo de rastreo para intentar localizarlo, a la vez que movilizaron las redes sociales para pedir ayuda por si alguna persona lo hubiera visto y pudiera aportar información sobre su paradero. “Es manso y no es peligroso pero como es una especie no autóctona se tiene que controlar”.

Fa uns dies s'ha escapolit d'una casa d'un veí de Sitges aquest felí. És un SERVAL, és MANSO, NO ÉS PERILLÓS, però com a espècie no autóctona s'ha de controlar. @policiaSitges, @SepronaNoticias i @agentsruralscat l'estem buscant. Si el veieu, truqueu al 938110016 o al @112. pic.twitter.com/4IjNJko28W