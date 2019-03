Abierto el plazo de inscripción del concurso 'Jóvenes Valores Pop Andrés Reyes' del Pulpop 2019

Otro año más, hasta el 5 de abril de 2019, queda abierto el plazo de inscripción del concurso Jóvenes Valores Pop “Andrés Reyes” Pulpop 2019, organizado por la Delegación de Juventud y Voluntariado. Un concurso que este año ha sido bautizado como "Concurso Andrés Reyes", con el objetivo de homenajear al músico y bajista de The Dry Mouths, reconocido grupo de música y partícipe en otras ediciones del festival, fallecido hace unas semanas.

Los grupos musicales interesados en participar en el concurso deberán enviar mínimo cuatro canciones de su antología y deberán seguir con el estilo sonoro del evento estival.

Las bases del concurso salvaguardan que los competidores serán de ámbito nacional, pudiendo participar todos los artistas, grupos o solistas, que no tengan álbum publicado, a excepción de los auto-editados o aquellos que no hayan firmado contrato discográfico ni editorial. Sí será posible, en cambio, la inscripción de los artistas que hayan publicado singles o extended play, o que hubieran participado en discos recopilatorios, siempre y cuando no estén vinculados a una discográfica. Además, los cuatro temas a concurso no deberán estar sujetos a contrato editorial.

Los grupos participantes concurren asumiendo que éste es una iniciativa para promocionar a grupos emergentes y que al participar declaran que no reclamarán derechos de autoría o reproducción que se puedan generar por el hecho de formar parte del concurso.

Asimismo, no podrán formar parte de la propuesta los grupos ganadores de ediciones anteriores, pero los finalistas sí podrán hacerlo.

Para inscribirse, los interesados debe cumplimentar el formulario incluido aquí y enviarlo a concursopulpop@aytoroquetas.org. La ficha del grupo debe tener una biografía completa incluyendo nombre, apellidos, dirección, teléfono, correo electrónico e indicar todos los componentes del grupo así como el instrumento que tocan, adjuntando los temas vía Dropbox o similar, un enlace de Soundcloud para la votación del público y no se dará como válido compartir una carpeta de Google Drive.

En cuanto a la preselección de los semifinalistas el jurado de la organización escogerá a tres suplentes con los que poder sustituir a aquellos que no cumplieran con los requisitos establecidos en las bases. Los nombres de los semifinalistas serán comunicados entre el 11 y el 13 de abril en la página web y en las redes sociales. Los grupos semifinalistas realizarán un vídeo-saludo de entre 10 y 20 segundos solicitando el voto a sus seguidores y etiquetando el Facebook del festival. Conforme vayan pasando las fases del concurso deberán hacer uno nuevo.

La elección de los finalistas se llevará a cabo mediante la distinción de tres de los semifinalistas. Dos de ellos serán escogidos por el jurado y el tercero por votación popular a través de la página web (www. pulpop.es/votaciones) y las cuentas de Facebook y Twitter del evento musical. Los finalistas tocarán en directo en el primer día del festival (5 de julio) junto a un artista invitado nacional. En cuanto a la elección del ganador será elegido por el jurado al acabar el primer día del Pulpop. En dicho festival cada grupo dispondrá de 25 minutos de actuación (el orden será por sorteo), teniendo obligatoriamente que interpretar los tres temas que enviaron en la fase inicial del concurso.

A los finalistas se les pagará el alojamiento y cena (catering) de la noche de su actuación en el Pulpop. Respecto a los premios del ganador obtendrá como premio la cantidad de 500 euros y será incluido en el cartel del festival del próximo año. Dicha actuación se programará en cualquiera de los días del evento reservándose la organización del mismo el derecho de ubicar al finalista en el horario que estime oportuno. La organización del concurso acarreará con los gastos, además de proveer al ganador de un caché de seiscientos euros, contra recepción de factura. El ganador dispondrá de pases de acceso al backstage durante los dos días del concierto veraniego.