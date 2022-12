Acuarelistas almerienses se reúnen en el entorno de la Alcazaba para pintar

Un grupo de acuarelistas para celebrar el Día Internacional de la Acuarela se reunieron junto a la puerta principal de la Alcazaba de Almería y alrededores. Algo más de una veintena dé acuarelistas se dieron cita en una jornada pictórica convocada por la Agrupación Almeriense de Acuarelistas y la vocalía en la provincia de la Agrupación de Acuarelistas de Andalucía, que en esta ocasión se hizo coincidir con este día festivo en consonancia con el resto de provincias andaluzas.

Más que la participación y el disfrute de un magnifico día de pintura al aire libre en un entorno maravilloso lo más gratificante fue la buena acogida, el interés, incluso sorpresa, de los muchos visitantes que se acercaban a ver este magnífico monumento almeriense.

El dar a conocer al público en general y poner en valor esta difícil técnica mostrando los trabajos in situ es la mayor motivación por la que se instituyó este día. Fue designado el 23 de Noviembre como Día Internacional de la Acuarela por decisión de los diversos países que participaron en la IV Bienal de Acuarela de México allá por el año 2000, celebrándose por primera vez en el 2001 por iniciativa de Alfredo Guatí Rojo, pintor, acuarelista y fundador de la Sociedad Mexicana de Acuarelistas, con la finalidad de unir a todos los países a través de esta técnica, no siempre bien conocida y valorada, aunque en esta provincia gracias a grandes acuarelistas como Julio Visconti y Dionisio Godoy ha conseguido llegar al gran público, entendidos o no pero amantes de cualquier manifestación del arte. Día de arte inolvidable.