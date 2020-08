Adolfo Olmedo lleva el Indalo a África durante la grabación de un documental

A 500 kilómetros de Konakry, cruzando el río Níger, se esconde Sangbarala, una pequeña aldea llena de niños, sonrisas, pies descalzos y miradas furtivas. El eco de un djembé suena desde un cerro contando la vida que pasa. Narra la llegada de la siembra, la fuerza del baratí, la alegría por la vida que nace y la despedida de aquel que se va.

Sangbarala late a ritmo del dudumbé y del balafón. Duerme cuando el sonido se para. En esos espacios sin eco llega el tiempo de las mujeres, titanes que soportan en silencio el peso de la tribu y que danzan sin descanso cuando vuelve el ritmo y la vida.

Adolfo Olmedo, gran fotógrafo afincado en Almería ha hecho un trabajo documental excepcional en este núcleo de población. “El viaje comienza el día que conocí a Nansady Keita, maestro del djembé, a través de uno de sus alumnos, Oscar. En esta breve conversación a principios de 2012 el maestro me habla sobre el ritmo, la danza, sus gentes, la vida en Sangbarala, y de cómo en su pueblo la música no se escucha, se siente”, cuenta Olmedo.

“A lo largo de la conversación Nansady me lanzó el reto de intentar plasmar todo eso en un documental, donde la música y la vida en Sangbarala sería el eje del trabajo. Ilusionado con el proyecto intentaba darle forma en mi cabeza a algo que a priori se me escapaba de las manos. No sabíamos que nos íbamos a encontrar, por lo que elaborar un guión previo era prácticamente imposible” rememora.

“El trabajo fotográfico lo realicé durante el tiempo libre que nos dejaba el rodaje del documental. Cuando partimos de Almería yo me llevé 12 indalos para entregar a los músicos de Nansadi que en teoría íbamos a grabar. Después de varias charlas y cuando nos contaron que ellos tenían unos Gri Gri o dioses que los protegían les entregué el indalo contándoles que era un símbolo protector de Almería que portaba el arco Iris entre los brazos y que protegía del mal a quien lo llevara o en las casas se utilizaba a la entrada para librarnos del mal”, recuerda.

“Todos se lo pusieron y algunos se quitaron colgantes que llevaban puestos” cuenta Adolfo Olmedo muy emocionado, ya que conoció a unas personas que eran muy felices en aquel territorio.