Adriana García expone una treintena de pinturas en el espacio ‘Workspace Coworking Almería'

La artista almeriense Adriana García expone una treintena de sus mejores cuadros en el centro de Almería mañana lunes y el martes. La cita es en el espacio Workspace Coworking Almería en la Plaza de la Administración Vieja 1, a las espaldas del Ayuntamiento de la capital. La inauguración de la exposición pictórica está prevista para hoy lunes 27 a las 12 horas, con horario ininterrumpido hasta las 22 horas. En la jornada del martes 28 la obra de la artista almeriense podrá visitarse desde las 10 horas hasta las 22 horas.

Bajo el título 5 técnicas, Alldydecor, Adriana García presenta algunas de las creaciones en las que lleva trabajando en los últimos 3 años. Se trata de una selección de sus obras realizadas en distintas técnicas y relieves, como pouring, pintura fluida al aceite, lubricante, acrílico con resinas y abstractos con aerosoles.

Ella se define como una “almeriense de pura cepa, de 75 años de edad y creativa por naturaleza”. Tras toda una vida creando (escaparatismo, manualidades, diseño de disfraces, pintura, decoración de objetos y mobiliario), hace 20 años tuvo la oportunidad de estudiar técnicas decorativas. Entre ellas la pintura, “que la tenía aparcada pero no olvidada”. Pintaba por hobby desde hace años, utilizando varias técnicas y relieves.

Adriana García cuenta que “en 2018, tras perder a mi hija Adri, viví mi particular duelo, retomando la pintura de manera más seria, siendo la mejor terapia posible. Surgió en mí la necesidad de expresar mis sentimientos a través de la pintura y era como si una mano me guiara. Quién me iba a decir a mí que después de tantos años, la pintura iba a ser mi terapia para salir de una cosa muy gorda. Así que estoy contenta porque he sabido utilizarla y gestionarme mis penas. Lo he plasmado todo en mis cuadros. Cada persona tiene que saber gestionar su pena, en mi caso, he optado por salir adelante. Le recomiendo a la gente que esté pasando por una situación parecida que no se guarde nada, que lo saquen todo”.

Le viene la vena de artista de familia, tocando casi todos los campos. “La fotografía viene por parte de mi padre, que le gustaba mucho, las manualidades las hacía desde pequeña, y lo que más me gusta de todo es coger una cosa y reciclarla. Si está vieja la pongo nueva o le agrego cosas, es lo que más me gusta, reciclar cosas viejas”.

Respecto a la pintura, “me gustan los grandes pintores, aunque a mí, como pintora, me gusta empezar un cuadro con una idea, pero luego esa idea no se parece en nada a lo que termino en el cuadro, y yo me siento satisfecha. Trabajo por libre, es lo que la musa me dice que tengo que pintar”. Nos confiesa que en alguna de sus creaciones no utiliza pinceles y que le encantan las texturas. “Le meto pasta de relieve, conchitas, piedrecitas, cordones, lo que se me ocurre. Es una técnica muy divertida”.

En el ámbito profesional, su habilidad le ha servido para trabajar como animadora en una residencia de ancianos, haciendo actividades para activar la mente, fiestas de los reyes o los carnavales. Además ha colaborado en distintas actividades, como la puesta de bandas de la Compañía de María.

Cuenta que su casa ha sido su estudio y que tiene cien cuadros, de los que tiene previsto exponer más de treinta la próxima semana. Fue incluida en la exposición virtual Mujer y Arte del Museo de Arte de Almería el pasado verano, con cuatro de sus obras y destacada con una reseña, dando a conocer su obra al público almeriense.

“Le doy las gracias al Workspace Coworking Almería, es un espacio precioso, es una casa antigua, se ve la piedra, amplio y ventilado, adaptado a las normas covid, todo perfecto”. Recomienda que los almerienses “vayan a verlo, porque esto, no se ha visto nunca en Almería, lo que yo hago no lo he visto expuesto en ningún sitio”.

Adriana no se identifica con ningún movimiento pictórico, aunque si tuviera que darle nombre sería “pintar en libertad”. Son cuadros que expresan mucha fuerza, muchas emociones, no dejan indiferente a nadie. “Voy a tener mucha ayuda, mucho apoyo de la familia y amigos y espero que me vaya bien”.