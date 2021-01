La Agrupación Musical San Indalecio deleita y divierte en una mañana dedicada a Beethoven

“Nuestro objetivo es que el público que ha venido a vernos se vaya sabiendo más de Beethoven cuando salga que cuando entró”. Esta ha sido la frase que el director de la Agrupación Musical San Indalecio de La Cañada ha dirigido a un atribulado Jesús Herrera que, una vez más, ha bordado el papel cómico encomendado… Un director de orquesta despistado que ha servido de hilo conductor para ir presentando cada uno de los hitos vitales y artísticos fundamentales de Ludwig Van Beethoven, protagonista del programa de un concierto enmarcado en la programación de invierno puesta en marcha por el Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería, apoyando siempre de manera decidida la #CulturaSegura.

Una batuta que no aparece, una silla de piano que no llega a las teclas, un atril que no aguanta erguido… Herrera, además de provocar las risas de un patio de butacas y zona del anfiteatro que ha estado a punto de colgar el cartel de ‘entradas agotadas’ en su aforo máximo permitido, tal y como establecen las normas sanitarias, ha ido presentando cada una de las obras interpretadas, iniciadas con la obertura de ‘Egmont’, conjunto de piezas compuestas por Beethoven para la representación de la tragedia homónima escrita por Goethe.

En el repertorio también ha permitido conocer la complejidad de los conciertos de piano de Beethoven que, del primero al quinto, representan la perfecta evolución del clasicismo del primero, al romanticismo pleno del quinto, del que se ha interpretado su primer movimiento, denominado ‘El Emperador’, con María Luisa Quintas como solista al piano.

Tampoco ha faltada la ‘Romanza En Fa’, ni el ‘Canto Elegiaco’ interpretado con cuarteto vocal, obra escrita para conmemorar el tercer aniversario de la muerte de la esposa del barón Johann Baptist von Pasqualati. Un concierto, en definitiva, que ha sido también didáctico para explicar el enorme valor de la contribución musical de Beethoven, del que el pasado 2020 se cumplió el 250º aniversario de su nacimiento, fundamental para el desarrollo de la música clásica.