Agus Contreras muestra su cara más ‘sincera’ en su primera canción de estudio

Ha llegado el momento de ver y escuchar, Sincera, la primera canción de estudio y en primicia mundial, del cantautor almeriense, Agus Contreras. El videoclip se ha rodado en Cabo de Gata, Lubrín y el centro de la capital almeriense, en los que se desarrolla la historia de la canción.

El almeriense Agus Contreras ha lanzado su primer sencillo, su vínculo sincero con la música plasmado en una situación de amor correspondido, pero imposible. Almería se convierte en el escenario de esta historia que da el pistoletazo de salida oficial de la carrera del joven cantante.

Sincera es la carta de presentación de Agus Contreras, un contundente tema con ritmos pegadizos y letras salidas de terrenales experiencias con las que cualquiera se puede sentir identificado.

Este tema ha contado con la producción musical de David Marley, arreglista y productor musical y responsable de hits de cantantes de la talla de David Bisbal, Juan Magán y Lola Indigo, entre otros artistas internacionales. Así, el videoclip que se ha estrenado junto a la canción, ha sido rodado en Cabo De Gata, en Albar Casona Granado en Lubrín y el ático del Hotel Ho Puerta Purchena.

El trabajo audiovisual, realizado por el equipo de Kuver Marketing, se llevó a cabo durante varios días teniendo en cuenta las diferentes localizaciones y la presencia de figurantes.

El cantante almeriense, artista en exclusiva de Kuver Producciones, empezó su relación con la música tocando en las calles de Granada, mientras estudiaba la carrera de Derecho. Allí nacieron sus primeras oportunidades para tocar en distintos lugares de la zona, donde comenzó a adquirir algo de experiencia.

Un año después volvió a Almería donde siguió estudiando y fue en esta provincia donde comenzó a consolidar su carrera musical. En la ciudad de la luz ya suena su nombre por diferentes lugares, y ha sido telonero de artistas de la talla de Café Quijano, Pancho Varona o Fran Perea.

“La música desde niño me ha gustado, pero no me atrevía a mostrarlo, y pensar en dedicarme a cantar era una locura”, sostiene este artista. “Siempre he cantado, mis amigos se iban a las colchonetas y yo me iba al Karaoke. A mi hermana también le cantaba, pero jamás pensaron que me pudiera dedicar a cantar”, explica.

“Su ídolo desde muy pequeño ha sido David Bisbal. Era mi referente y luego cuando descubrí que incluso me gustaba más escribir canciones que cantar, entonces empece a tener también otros referentes. He sido siempre muy exigente a la hora de ver la forma en que quedan las palabras con la melodía. Cada vez que escucho una canción me fijo mucho en la letra”, sostiene el joven artista.

De entre sus más de 30 temas compuestos, algunos de ellos se han escuchado en directo, y Sincera será la ventana para que todos los demás vayan viendo la luz.

El sencillo, ya está disponible en todas las plataformas digitales y viaja desde la etapa granadina del artista hasta nuestros días, para que escuchemos su verdad. El artista está en un momento ascendente y camino del triunfo.