Agus Contreras prepara cinco temas para su primer disco en septiembre

El joven cantante y compositor almeriense Agus Contreras está ultimando los cinco temas que conformarán su primer disco que estará en todas las plataformas digitales a partir de septiembre. Contreras, nieto del escultor Juan Contreras estudio en el IES Albaida y luego se marchó a Granada a estudiar Derecho, pero tras un año, decidió que lo suyo era la música.

“La música desde niño me ha gustado, pero no me atrevía a mostrarlo, y pensar en dedicarme a cantar era una locura”, sostiene este artista de 24 años. “Siempre he cantado, mis amigos se iban a las colchonetas y yo me iba al Karaoke. A mi hermana también le cantaba, pero jamás pensaron que me pudiera dedicar a cantar”, explica.

“Su ídolo desde muy pequeño ha sido David Bisbal. Era mi referente y luego cuando descubrí que incluso me gustaba más escribir canciones que cantar, entonces empece a tener también otros referentes. He sido siempre muy exigente a la hora de ver la forma en que quedan las palabras con la melodía. Cada vez que escucho una canción me fijo mucho en la letra”, sostiene el joven artista.

“Estando en Granada comencé junto a otro chaval que tocaba la guitarra a salir a las plazas y me ponía a cantar. Me encantaba ver la reacción de la gente que se paraba a escucharme” afirma Agus Contreras, que todavía recuerda cuando dijo en su casa que dejaba de estudiar Derecho en Granada. “Lo veía complicado porque hay mucha gente que se dedica a cantar. Luego volví y me puse a estudiar Magisterio, y cuando estaba en el tercer año tuve claro que lo mío era la música”.

“Lo mejor que he podido hacer con mi vida ha sido dedicarme a la música. En estos últimos años estoy siendo feliz, de verdad. Poco a poco y a base de trabajo estoy viendo la recompensa”, asegura Contreras que tiene muy claro que “me siento mejor componiendo, pero la faceta de cantante también me gusta. No entiendo una cosa sin la otra, quizás porque escribo canciones”.

Con respecto a su primer disco, Agus Contreras explica que “hemos grabado cinco canciones en distintos lugares de la provincia de Almería. Hemos grabado en plano-secuencia, que aunque es una locura, lo quería hacer así. He grabado cinco acústicos en el arrecife de las Sirenas, Tetería Almedina Baraka, Cerro de San Cristóbal, Desierto de Tabernas y en el Teatro Cervantes. Y estoy pendiente de hacer otro en Mojácar. Los temas se titulan Tutoriales de amor, Animales, Andalucía, Febrero y Ya no creo.

Aunque ahora las canciones llegan mucho más lejos con las plataformas digitales, Agus Contreras sabe adaptarse a las nuevas tecnologías. “De todas maneras, soy muy puretas en eso, y me gusta el formato disco y también el vinilo. Pero corren los tiempos que corren y ahora la música que hago se puede escuchar en medio mundo”.

Hace unos días, Contreras actuó antes de Café Quijano en Almería. “Se portaron muy bien y me sentí muy feliz de poder estar en la Plaza Vieja junto a los hermanos Quijano. Son maravillosos y van acompañados de gente muy buena. Fue un sueño, me encantó”.

El confinamiento no ha parado las ganas de componer de Agus Contreras. “Al principio del encierro me lamenté porque estaba funcionando todo muy bien y de golpe me vi en casa encerrado. Pero luego saqué la parte positiva, y he conectado muy bien con la gente. No he parado de componer canciones y de trabajar a diario. También hacía directos y mucha gente las cantaba conmigo. Siempre estoy componiendo, no hay día que no componga, porque si no, pierdo la práctica, y como ejercicio para la mente me viene muy bien”, apunta este artista almeriense.

Agus Contreras hace música de autor, aunque tiene muy claro que “definirme en la música es un problema. Yo quiero probarlo todo, y hacer buenas canciones en todos los estilos. Mi seña de identidad son las palabras”.

Contreras tiene las cosas bastantes claras. Se aprecia que es un joven con mucha madurez y que tiene muchas ilusiones y sobre todo ganas de vivir de la música. Aunque tiene una voz prodigiosa, se perfila como un compositor que dará que hablar.