Agus Contreras graba el videoclip de ‘Sincera’ en varios enclaves de Almería

El almeriense Agus Contreras, tras su reciente fichaje por la productora Kuver Producciones y tras la grabación de su primera canción de estudio, Sincera, que cuenta con la producción musical de David Marley, arreglista y productor musical de artistas como David Bisbal, Juan Magán y Lola Indigo, se encuentra en pleno rodaje del videoclip, de la mano del equipo de Kuver Marketing, en diferentes escenarios almerienses, como Cabo de Gata, Casona Granado en Lubrín, o el Ático del Hotel HO, sito en la Puerta de Purchena de Almería.

Agus no solo tiene un estilo musical propio, fresco y con mensajes que van directos al corazón, ya que como el propio Agus asegura “para mi las letras de mis canciones, son tan o más importantes que su música y siempre tienen que transmitir mis emociones”.

“Mis canciones no guardan un único tipo de música, de la misma manera, que tampoco te sientes todos los días igual. Siempre compongo según mi estado de ánimo y sobre los sucesos acontecidos en mi vida y la de los que me rodean”, asegura.

“Siempre se lo cuento todo primero a mi guitarra, mi confidente y compañera incondicional e inseparable, para trasladarlo después al papel y darle forma de canción a mis sentimientos”, explica el artista, que asegura que “no me interesa ser famoso, mi única aspiración, es la de poder vivir de y con la música. Lo he dejado todo por ella y espero ser correspondido”. Agus ya ha sido telonero de artistas de la talla de Café Quijano, o Pancho Varona y es un músico muy prolifero, contando ya con más de 30 canciones compuestas hasta el momento, las mismas que irá sacando paulatinamente a la luz.

El joven cantante y compositor almeriense Agus Contreras es nieto del escultor Juan Contreras estudio en el IES Albaida y luego se marchó a Granada a estudiar Derecho, pero tras un año, decidió que lo suyo era la música.

“La música desde niño me ha gustado, pero no me atrevía a mostrarlo, y pensar en dedicarme a cantar era una locura”, sostiene este artista. “Siempre he cantado, mis amigos se iban a las colchonetas y yo me iba al Karaoke. A mi hermana también le cantaba, pero jamás pensaron que me pudiera dedicar a cantar”.