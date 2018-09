Al Alba Teatro inicia los Festivales de Arte de Vera con la obra 'La llamada'

Corría el año 2009 cuando, del grupo veratense Al Alba Teatro surgía un germen de jóvenes aficionados a las artes escénicas quienes, con una importante dosis de valentía, se atrevían con el difícil género del musical. La exitosa puesta en escena de Hoy no me puedo levantar los animó a continuar en esa línea sucediéndose cuatro años en los que el público pudo seguir disfrutando de este género que ya había empezado a formar parte de los intereses y gustos del público aficionado al teatro.

Grease, Mamma mía, 40 el musical y We will rock you, el musical de Queenvinieron a reafirmar el talento de los miembros de aquel grupo. En este año 2018, coincidiendo con los actos culturales que el Ayuntamiento de Vera viene realizando para la conmemoración del 50º Aniversario de los Festivales de Arte, el grupo Al Alba Teatro vuelve con el musical, desde que abandonara este género escénico en 2013 y lo hace con una de las obras más renombradas de la actual cartelera: La Llamada, de Javier Ambrossi y Javier Calvo.

"Es una adaptación que he tenido el atrevimiento de dirigir, para lo cual he acudido a parte del elenco de aquel germen que, en 2009, iniciara su andadura con Hoy no me puedo levantar e incorporando nuevos jóvenes que demostrarán, todos ellos, sin duda, sus dotes interpretativas como actores, músicos y bailarines", confiesa Juan Francisco Soler R.

La dirección musical es de Víctor Valera Torres y los números de baile han sido creados por Paqui García Lugo, quien se ha encargado de la coreografía.

La obra narra la historia de dos chicas y dos monjas en el campamento de verano El indalo. La aparición de Dios a una de ellas vendrá a llenar de inquietudes, dudas e interrogantes todos sus pensamientos, ideas y planes de adolescente: además, no es un Dios como el que todos imaginamos.

Pero más sorpresas aguardan a sus protagonistas que harán cambiar, también, sus vidas. "Para mí, La Llamada tiene un mensaje claro, que no es otro que la necesidad de afrontar con valentía la verdad, la realidad y, sobre todo, el futuro, perdiendo el miedo a lo incierto, si la elección ha sido reflexionada. Para el programa de mano he acuñado esta frase: "Si tomas la decisión adecuada en el momento preciso, perdiendo los miedos que, a menudo, nos impiden mostrarnos tal como somos, y afrontando con valentía el futuro estarás más cerca de la felicidad", sostiene el director.

Diego Moreno interpreta a Dios, mientras que Clara Soler interpreta a María Casado. María Álvarez Oliver en el papel de Susana Romero e Isabel Carmona interpreta a Milagros. María del Pilar Carmona García es Sor Bernarda.

La Banda que acompaña este musical esta formada por Víctor Valera, Teclado, guitarra y coros; Antonio Soler, Piano y coros; Luis Gómez, Guitarra y coros; José María Soler 'Joe', Guitarra baja y coros y Pedro 'El Espaílla', Batería.

Y los bailarines son Paqui García, Juan Carlos Gallardo, Luisa M. García, María del Mar Cayuela, Carmen Flores, Irene Hidalgo Domínguez, Paqui Gerez Campoy, Aurora López Ortiz e Isabel Pilar García.

El vestuario y atrezzo corre a cargo de Paola Domínguez; la escenografía corre a cargo de Juan Francisco Soler R. y los decorados son obra de Paco Carmona, José Soler y Salvador Caparrós. En luces y sonido está Iván Hitos y Verónica Domínguez.

Los regidores son Isabel Martín y José María Fernández Vizcaíno. En la producción ejecutiva está Paola Domínguez e Isabel Martín y el ayudante de coreografía es Juan Carlos Gallardo. La coreografía es de Paqui García y la dirección musical es de Víctor Valera: La obra está dirigida por Juan Francisco Soler R. La producción es de RANPJN. Se espera una masiva afluencia de público a este musical.