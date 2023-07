Alberto Cerezuela continúa la promoción de su segunda novela ‘El juramento de sal’

Alberto Cerezuela se ha labrado un nombre como escritor gracias a su amor por la historia y los misterios que se esconden en su querida Almería, pero sobre todo por contar “historias de personas”, como él mismo ha confesado en más de una ocasión. Obras como La cara oculta de Almería, Almería y sus secretos o Enigmas y leyendas de Almería, lo han convertido en un escritor de referencia, dentro y fuera de la provincia, con un éxito que solo se puede equiparar al de sus dos obras de ficción, El refugio de los invisibles y El juramento de sal, con las que ha conseguido récords en ventas.

Esta saga que comenzó con el El refugio de los invisibles y continua con El juramento de sal, lleva a los seguidores del fundador de Editorial Círculo Rojo, a una mezcla de misterio, amor e historia de la provincia almeriense.

La trama comienza con la desaparición de la pequeña Inés Velázquez, de sietes años, durante una fiesta organizada por sus padres en un chalet de la zona residencial de las Salinas de San Rafael, en Roquetas de Mar, cerca de los restos de una explotación salinera y el yacimiento romano de Turaniana. Este enclave histórico, junto a la idiosincrasia de Roquetas de Mar y Almería en general, se unen a la perfección entre los capítulos de esta evocadora novela.

“Muchos de vosotros os veréis identificados en la obra. Todo sucede aquí, en Roquetas de Mar y en Almería. Los protagonistas comen en los mismos restaurantes a los que nosotros vamos. También he tratado de mostrar la historia menos conocida de Almería, como el desconocido yacimiento romano de Turaniana que algunos investigadores califican como la nueva Pompeya y que tristemente muchos de nosotros no conocemos”, tal y como indicó el propio Alberto.

El juramento de sal es una novela para los amantes del misterio, pero sobre todo para aquellos que se acercan a la ficción sin juzgar los tecnicismos, únicamente para dejarse llevar por una historia de suspense, amor y humanidad.

“Seguramente si un entendido en novela negra lee mi obra, se echaría las manos a la cabeza, ya que no he usado una estructura rígida, sino que me he ido guiando por mis impulsos y he contado una narración de suspense que es mucho más que eso. Es también un pedazo de historia de Almería, respaldado por una ardua tarea de investigación que yo mismo he realizado”, confiesa.

“Es un relato de amor, ya que, para mí es el sentimiento que mueve el mundo. En definitiva es una novela mía, que tiene mucho de mí y he hecho como he querido, he contado historias de personas que es lo que mejor se hacer sin olvidarme del misterio, al que debo tanto”, apunta Alberto Cerezuela.