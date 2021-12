Alberto Cerezuela inicia la gira de presentaciones de su nueva novela ‘El juramento de sal’

El Auditorio de Roquetas de Mar acogió el pasado miércoles la presentación de El juramento de sal, la segunda novela de Alberto Cerezuela, fundador y director de Círculo Rojo, la editorial que más libros pública de Europa.

Junto a él, en la mesa de presentación estuvo el alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, quien destacó la labor que está llevando a cabo en el panorama cultural de la provincia e incluso fuera de ella haciendo que el nombre de Almería y Roquetas de Mar se escuche en distintos puntos del país.

“De personas como Alberto aprendemos, valoramos su trabajo y esfuerzo, se ha convertido en la puerta que permite a muchos autores hacer realidad su sueño de escribir un libro”, explicó el alcalde. “Sus libros también nos permiten conocer nuestra propia provincia, nuestro propio municipio, a través de personajes cercanos con los que nos podemos, incluso, sentir identificados”. “Le deseo toda la suerte con su nueva novela y le felicito por el trabajo que está haciendo a favor de la cultura almeriense”, destacó Amat.

Además del investigador e ilustre ingeniero almeriense, Ramón González, quien quiso hacer mención a la calidad humana del autor y a su ímpetu por romper con lo establecido y conseguir “ayudar a tantos autores a publicar un libro” a través de Círculo Rojo.

Por su parte, Alberto Cerezuela, tomó la réplica agradeciendo las palabras de aquellos a los que ya considera amigos y hablando de esta nueva obra que según él mismo expresó, es “más compleja y frenética” que su anterior novela, El refugio de los invisibles.

Alberto Cerezuela se ha labrado un nombre como escritor gracias a su amor por la historia y los misterios que se esconden en su querida Almería, pero sobre todo por contar “historias de personas”, como él mismo confesó durante el evento. Es por eso que esta novela es tan especial.

La trama comienza con la desaparición de la pequeña Inés Velázquez, de sietes años, durante una fiesta organizada por sus padres en un chalet de la zona residencial de las Salinas de San Rafael, en Roquetas de Mar, cerca de los restos de una explotación salinera y el yacimiento romano de Turaniana.

Este enclave histórico, junto a la idiosincrasia de Roquetas de Mar y Almería en general, se unen a la perfección entre los capítulos de esta evocadora novela. “Muchos de vosotros os veréis identificados en la obra. Todo sucede aquí, en Roquetas de Mar y en Almería. Los protagonistas comen en los mismos restaurantes a los que nosotros vamos. También he tratado de mostrar la historia menos conocida de Almería, como el desconocido yacimiento romano de Turaniana que algunos investigadores califican como la nueva Pompeya y que tristemente muchos de nosotros no conocemos”, confesó Alberto Cerezuela.

En este sentido, este autor y fundador de Círculo Rojo, editorial líder en autoedición, quiso destacar que no se trata de una novela acta para los más puristas del género de suspense. “Seguramente si un entendido en novela negra lee mi obra, se echaría las manos a la cabeza, ya que no he usado una estructura rígida, sino que me he ido guiando por mis impulsos y he contado una narración de suspense que es mucho más que eso”.

“Es también un pedazo de historia de Almería, respaldado por una ardua tarea de investigación que yo mismo he realizado. Es un relato de amor, ya que, para mí es el sentimiento que mueve el mundo. En definitiva es una novela mía, que tiene mucho de mí y he hecho como he querido, he contado historias de personas que es lo que mejor se hacer sin olvidarme del misterio, al que debo tanto”, defendió él mismo.

También aprovechó la ocasión para encomiar la labor que se realiza desde Círculo Rojo, puesto que como él mismo admitió “he podido crear esta novela como yo realmente he querido que sea porque no he tenido a un editor de una editorial convencional que coartase mi libertad creativa. Esto es algo que siempre defiendo y defendemos en Círculo Rojo”.

Para terminar, se despidió respondiendo a una pregunta que para otros escritores puede ser difícil y que sin embargo, él tiene clara, ¿cuál es el mensaje de su obra?, a lo que contestó con el último fragmento de la sinopsis: “El primer amor, el primigenio, el que mezcla la inocencia con los instintos, el único por el que merece la pena dar hasta tu propia vida”. Cerezuela presentará su nueva novela el próximo día 9 de diciembre en el Teatro Cervantes de Almería.