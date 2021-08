La Junta dota por primera vez a la Alcazaba de un Proyecto General de Investigación

El Conjunto Monumental ha sido objeto de numerosas actuaciones arqueológicas, de distinto calado e intensidad, que han permitido recuperar una basta información para el reconocimiento del origen y evolución de este significativo complejo defensivo. Sin embargo, dicha información no ha sido siempre correctamente analizada y publicada, lo cual ha ido en detrimento, no solo del conocimiento que se tiene actualmente sobre la Alcazaba, sino también de las necesarias tareas de conservación, gestión y puesta en valor ejecutadas en el mismo.

Equipo interdisciplinar

El proyecto se ha conformado como un equipo interdisciplinar compuesto por personal investigador proveniente de diferentes disciplinas científicas, tanto sociales como experimentales, como Arqueología, Historia, Geología, Topografía, Restauración, Arquitectura, Ingeniería de la Edificación o Filología Árabe, entre otras. El objetivo es garantizar el rigor técnico de cada una de las actuaciones, así como fomentar las sinergias entre cada una de las distintas áreas del proyecto a partir de la interrelación de dichos profesionales.

Personal Investigador: Dr. José María Martín Civantos (director del PGI, Investigador Principal, (UGR); Dr. Julio Miguel Román Punzón (UGR). Dr. José Cristóbal Carvajal López (University of Leicester). Dra. Elena Salinas Pleguezuelo. (UAL)Dr. Jorge Lirola Delgado (UAL). Dr. Pedro Gurriarán. Dr. Timothy Insoll (Institute of Arab and Islamic Studies (IAIS), at University of Exeter).

Personal Colaborador: Dr. Francisco J. Alejandre Sánchez (US). Dra. Leonor Peña-Chocarro ( CSIC, Madrid). Dr. Guillem Pérez-Jordà (UV). Dr. Marcos García García (University of York, UK). Dr. José Antonio Benavides López (UGR). Dr. Francisco José Collado Montero (UGR). Dª. Ángela Suárez (JA). Dr. Diego Garzón Osuna.