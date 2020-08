La galería Alfareros acoge ‘Mariposeando y otros colores’ de Aurelia Ramón Garcés

Retratos en femenino podría ser el título alternativo de la exposición de pintura Mariposeando y otros colores, de Aurelia Ramón Garcés, que se puede ver en la Galería Alfareros, el espacio expositivo de la Diputación en el centro de la ciudad, hasta el próximo 14 de agosto. Los cuadros ceden el protagonismo a la imagen de la mujer con un original y sugestivo juego de color que la autora propone al público.

La muestra se compone de 26 obras de las que una mitad corresponden a la serie Mariposeando, donde las mariposas se muestran como el hilo conductor de un grupo de retratos femeninos. El resto de las obras juegan con el uso del color como nexo de unión.

El diputado de Cultura y Cine, Manuel Guzmán, recuerda que la Diputación “está abierta a la promoción de los creadores almerienses y la Galería Alfareros reúne las condiciones perfectas para la difusión de los artistas plásticos. Con este espacio conseguimos dinamizar el centro de la ciudad enriqueciendo la oferta cultural con interesantes alternativas como la que nos propone Aurelia Ramón Garcés. Recomiendo a todo el mundo que visite esta exposición”.

La autora se muestra ilusionada con la exposición y explica que “siempre me ha interesado el mundo artístico, especialmente la pintura, pero no es hasta hace unos años que pude dedicarme a ella. Comencé mis estudios artísticos de la mano de Julia Fernández, donde aprendí diferentes técnicas pictóricas; hoy continúo mi formación con Sol Ruiz, nieta del reconocido pintor almeriense Miralles y desde hace poco he decidido mostrar mi trabajo artístico”.

Asimismo, Aurelia Ramón Garcés recuerda que “en mis inicios me decantaba por temas florales y algunos objetos. El hecho de conocer la técnica me permitió comenzar con la figura humana, tema que ha terminado apasionándome, especialmente el retrato, y del que esta muestra de pintura es un ejemplo de ello. Mi primera exposición, bajo el título Sueños de color fue en noviembre de 2018 en la sala de exposiciones del Centro de la Mujer, perteneciente a la Diputación de Almería”.

Las obras de la muestra tienen un formato variado que va de 40x40, 50x40 y 50x70 centímetros, y algunos en otros formatos más pequeños. Todas las obras están pintadas al óleo sobre lienzo, con utilización de espátula y pincel y tres de ellas exclusivamente a espátula, menos una acuarela. Mariposeando y otros colores se puede ver en la Galería Alfareros, Rambla Alfareros nº 21, de lunes a viernes en horario de 10 a 14 y de 18 a 21 horas hasta el 14 de agosto.