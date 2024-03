Alfredo Aguilar presenta ‘Peregrinos. Encuentros en el Camino de Santiago’ en la Peña El Taranto

Alfredo Aguilar Romanillos presenta esta noche a las 20 horas en la Peña El Taranto el libro Peregrinos. Encuentros en el Camino de Santiago. La moderadora será Concepción Vizcaíno y la introducción y bienvenida correrá a cargo de Jerónimo Molina y Mercedes Murillo.

El germen de Peregrinos. Encuentros en el Camino de Santiago comenzó una tarde que, Alfredo Aguilar Romanillos, autor de la obra, estaba paseando como un turista más en la Plaza del Obradoiro de Santiago de Compostela. “La intensa emoción que mostraban las chicas tras terminar su Camino de Santiago me impactó profundamente y me pregunté a qué se debería esa emoción y si yo podría sentir algo así. Tan solo unos días más tarde me encontraba en Saint-Jean-Pied-de-Port para comenzar el Camino Francés a pie. A lo largo de las distintas etapas fui descubriendo una realidad del Camino completamente desconocida y que no aparecía en ninguna guía”, explica él mismo.

Publicada en Círculo Rojo, Grupo Editorial, el lector se va a encontrar con peregrinos, hospitaleros y gente que vive en torno al Camino de Santiago y que dejaron en el autor una huella “indeleble”. “Algunos de estos relatos son íntimos, otros divertidos, algunos melancólicos y a veces trágicos, pero todos profundamente emotivos. Son historias únicas de personas corrientes en situaciones extraordinarias, y a veces, de personas extraordinarias en situaciones normales”, confiesa el propio autor.

Se trata de una obra que destaca por su originalidad, ya que aborda el lado más humano del Camino de Santiago. “Las motivaciones de los peregrinos son tantas como peregrinos. Sin embargo, todos tienen los mismos objetivos: caminar, convivir con otros peregrinos y hospitaleros y llegar a Santiago, cada uno a su manera, un poco más sabios. Este aspecto personal no aparece en las guías ni en la mayoría de los libros dedicados al Camino de Santiago y es lo que yo he tratado de transmitir en mi libro”, sentencia Alfredo.

Alfredo Aguilar Romanillos (Madrid, 1950) ha compaginado su vocación entre la ciencia, el senderismo y la montaña. Doctor en bioquímica y profesor titular de universidad, ha pasado varios años investigando en distintos centros de España y del extranjero. En sus ratos libres, su lugar preferido ha sido la montaña.