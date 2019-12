‘Almería Beatles Weekend’ homenajea con éxito el legado de la banda británica

El Teatro Cervantes acogió durante la tarde del domingo el evento Almería Beatles Weekend en el que tres bandas rindieron homenaje al cuarteto de Liverpool, donde se pone en valor el vínculo de John Lennon con la ciudad. Una iniciativa promovida por Kuver Producciones y ‘Lennon Almería Forever’, que un año más cuenta con el respaldo de las áreas de Cultura del Ayuntamiento de Almería y Diputación Provincial.

Los asistentes formaron una larga cola en las inmediaciones del lugar donde tendría lugar el tributo que comenzó de la mano de la banda anfitriona, los almerienses Beatles Connection. Con Chipo Martínez a la cabeza, Antonio Álvarez a la voz y a la guitarra, Pepe Blanes al bajo, hicieron disfrutar al público con temas como I want to hold your hands, I’m a loser o la esperada Love is all you need.

Todos los temas que interpretaron estaban centrados en la primera época que vivieron el grupo británico. Y desde el público inglés presente hasta los espectadores que lo vivieron desde los palcos, cantaron y grabaron vídeos de lo más animados para inmortalizar el momento.

Desde Barcelona llegarían ‘Hey Bulldogs!’, la banda que dedicó toda su actuación sobre el escenario el disco Abbey Road al completo como homenaje por el 50º aniversario que cumple el álbum, tan fundamental e imprescindible como toda la discografía del cuarteto.

La banda extranjera ‘Help!’ procedente de Eslovenia, fue la encargada de poner el broche de oro a un festival que cada año suma más asistentes y que ha conectado con Almería de una forma mágica. Y sin duda, ‘Almería Beatles Weekend’ seguirá recordando el legado de The Beatles.

El público lo pasó en grande escuchando tres grandes formaciones haciendo música de los Beatles en una ciudad como Almería que tan familiarizada está con John Lennon.