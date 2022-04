Almería vivirá la Feria del Libro, Solazo Fest, OCAL y Alamar en su primavera cultural

El Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería, con su concejal Diego Cruz al frente, ha presentado esta mañana los hitos más destacados de la programación cultural de primavera, que se iniciara ‘bendecida’ con el éxito de más de 2.500 personas asistiendo a los nueve conciertos del Ciclo de Música Sacra y que continuará en los meses de abril, mayo y junio con grandes bloques y ciclos como los de la Feria del Libro, las Jornadas de Teatro del Siglo de Oro, las Jornadas Astronómicas, Alamar, Solazo Fest, Cineclub o el programa Delicatessen, además de otra importante colección de propuestas musicales para todo tipo de públicos, familiares, más teatro, danza, zarzuela…

Un suma y sigue constante que no se detuvo ni en los momentos más críticos de la pandemia, cuando no todos apostaron por la #CulturaSegura con decisión y con tanta cantidad de eventos, y que se ve refrendada en cada una de las temporadas. “Creo que estamos ante un programa muy completo, con citas para todos los gustos y espero y deseo que los almerienses disfruten de este trimestre como vienen haciendo en cada una de las programaciones, porque en la ciudad de Almería no hemos dejado de programar cultura en estos años de pandemia y tanto los espectadores como el tejido cultural han sido muy conscientes de ello, como así nos lo han hecho saber”, ha destacado Diego Cruz.

Primavera es el trimestre donde Almería presenta fijos habituales en su programación. Además de la Música Sacra, primavera es el trimestre de las Jornadas de Teatro del Siglo de Oro, “que presentamos el pasado viernes y que el Ayuntamiento de Almería sigue teniendo el placer y el deber de seguir liderando, con el apoyo de otras administraciones y entidades. Serán, como saben, más de 30 actividades, con 7 obras principales en espacios escénicos de la capital”.

También es el trimestre de la Feria del Libro. Una edición que se celebrará del 27 de abril al 2 de mayo “y de la que os daremos más detalles en la presentación monográfica que realizaremos la próxima semana”, ha anticipado Diego Cruz, que también ha recordado que “la primavera de este 2022 tendrá ‘el honor’, entre comillas, de ser la última vez que se viva el Carnaval fuera de sus fechas naturales. Como sabéis, dada la alta incidencia que había en enero y febrero, decidimos retrasar la celebración del concurso y las actividades del Carnaval al mes de abril y mayo”.

La fase competitiva tendrá semifinales en el Apolo los días 22, 23 y 24 de abril, y la gran final será el 1 de mayo en el Auditorio. Las actividades ‘de calle’ se desarrollarán del 5 al 15 de mayo, con actividades en el Mirador de la Rambla, Desfile de Carnaval y Fiesta de la Sobrasada el día 8 y el entierro de la sardina el día 15.

Entre la salida de abril y la entrada de mayo también se vivirá la segunda edición del festival de la primavera, Solazo Fest, los días 30 de abril y 1 de mayo en el Recinto de Conciertos, con un primer día dedicado a la música urbana, con Omar Montes, Ptazeta o Danny Romero, y un segundo a la música disco remember de los 90 y 2000, como OBK, Juan Magán o Kate Ryan, y los artistas rumberos más populares de los últimos años, como Andy y Lucas o Camela.

Habrá mucha más música en el Auditorio. Por ejemplo, con uno de los mejores homenajes a Queen del mundo, este sábado, 16 de abril, y también otro a Mecano, el 27 de mayo. El 23 de abril recibirá a Manu Tenorio y el 25 de mayo a Miss Caffeina, ambas citas que se harán en colaboración con Onda Cero. Y el 6 de mayo estará Antonio José y su nueva y espectacular gira ‘Tour Fénix’.

En la música no faltará la cita trimestral con la OCAL, que será el 15 de mayo con un nuevo concierto del programa Beethoven Plus y tampoco faltarán los conciertos de la Banda Municipal, que serán los días 21 de abril y 5 y 19 de mayo. “Y en próximas semanas también se anunciarán los nombres de una nueva edición de Alamar, el ciclo de conciertos de músicas del mundo, que será en junio”, ha dicho Diego Cruz.

Artes escénicas y otras propuestas

Para los amantes del teatro y las artes escénicas, por si fuera poco con las Jornadas de Teatro del Siglo de Oro de mayo, muchas más propuestas: “otra maravillosa estrella de nuestro país, Cayetana Guillén Cuervo, estará el 21 de mayo con la obra Puertas Abiertas” y dos nuevas obras del programa Delicatessen en el Teatro Apolo: ‘Réquiem Por Un Campesino’ el 28 de abril y ‘Eme y Ele 2.0’ el 26 de mayo, “con la almeriense Mariana Collado al frente. Una propuesta de teatro y danza que ha estado nominada a espectáculo revelación en los Premios MAX 2022, y premiado en el Certamen Coreográfico de Danza Española y Flamenco de Madrid y en el Segundo Festival Internacional de Danza de Almería”, ha apuntado el concejal de Cultura.

También entre el flamenco y el teatro estará ‘El Salto’, del Premio Nacional de Danza de 2020, Jesús Carmona, en el Auditorio el 29 de abril y una clásica cita trimestral con la zarzuela, en este caso con ‘Las Leandras’, el 20 de mayo. Sin olvidar que seguirá el Programa Estable de Teatro Aficionado en el Apolo con citas los días 20 de abril, 18 de mayo y 15 de junio.

Para el público infantil y familiar, un doble pase de La Granja de Zenón, el 22 de mayo en el Auditorio. Tampoco faltará el ciclo de Cineclub Almería en el Teatro Apolo, con una cita semanal, del 21 de abril al 24 de junio, y un total de 9 películas. Las jornadas astronómicas se celebrarán del 6 al 12 de junio.