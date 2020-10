‘Almería, Tierra de Cortometrajes’ calienta motores para FICAL con el estreno de nueva sede

El Festival Internacional de Cine de Almería (FICAL) está calentando motores para su XIX edición gracias al Ciclo ‘Almería, Tierra de Cortometrajes’, que este año estrena sede: el Museo de Almería. Esta actividad previa se ha consolidado en la programación cultural de la provincia de Almería y este año propone 23 cortometrajes de temáticas y géneros diversos.

'Almería, Tierra de Cortometrajes' es una iniciativa del Festival en la que se pretende dar protagonismo al cine hecho por realizadores y productores locales, aunque se hayan rodado en otros lugares, y también las obras de otros creadores que se han instalado en nuestra provincia procedentes de diferentes puntos del país.

En la puesta de largo de la primera jornada, con dos sesiones de proyección –ayer y hoy a las 19.00 horas- estuvieron presentes el diputado de Cultura y Cine, Manuel Guzmán, la delegada territorial de Cultura y Patrimonio, Eloísa Cabrera, así como el director de FICAL, Enrique Iznaola y representantes de los cortometrajes del cartel.

En esta quinta edición de 'Almería, Tierra de Cortometrajes', el público podrá descubrir lo que preocupa, sorprende e ilusiona a aquellas personas que luchan porque este rincón de España siga siendo fecundo para el séptimo arte.

Guzmán ha agradecido a la Junta de Andalucía que esté “cumpliendo una deuda histórica con FICAL mostrando su apoyo decidido al mejor escaparate que tiene el mundo audiovisual de la provincia” y ha destacado el papel de los creadores por seguir “contra viento y marea” compartiendo su capacidad creativa.

Del mismo modo, les ha invitado a participar en un FICAL respetuoso con la situación sanitaria y con más espacios que nunca: “Hoy estrenamos esta sede que se suma para las actividades paralelas de FICAL 2020 gracias al compromiso de la Junta”.

Por su parte, Eloísa Cabrera ha dado la bienvenida al Museo de Almería y ha destacado que este año arranca una colaboración con el Festival que ha de consolidarse: “La apuesta por el Cine de la Consejería no puede faltar en un Festival cuya importancia trasciende a la provincia y brilla a nivel nacional. La Cultura es el tercer pilar económico de Andalucía y es un sustento para el alma. Enhorabuena y gracias a Diputación por apoyar al ser sector y apostar por FICAL”.

Por su parte, Enrique Iznaola, se ha emocionado de que esta sea la primera actividad como director de FICAL 2020 porque “cuenta con los ingredientes fundamentales para el Festival: público, creadores y actores”. Además, ha recordado que esta actividad nació en 2015 para “calentar motores” y alargar la presencia del Festival Internacional de Cine de Almería durante los meses previos.

Proyecciones

La primera sesión, con la proyección de 11 cortometrajes de ficción y documental, se ha realizado los días 27 y 28 de octubre. Se han proyectado Ask Before You Shoot de Miguel Montoya Sanchez; Pájaros de Ryan Lee Scott; Casting (remunerado) de Javier García Fernández y Rocío Alzueta Jaro; Dirigido por Lola de Luis Navarrete; Fe de Rico de Jaime García Parra; Finding True North de Salvador García Hernández; Óxido de Daniel Piedra Álvarez; Como Soy de Tomás Aceituno Maldonado; Peter Juan de Mario Fernández Sinde; Por un Puñado de basura de David Regos y This could change your life de Marta de la Fuente.

La segunda sesión con la proyección de 12 cortometrajes de ficción y documental, se realizará los días 11 y 12 de noviembre a las 19 horas. Los títulos son XK0 de Anxo Serrano; Arizona 1878, una historia del viejo oeste de Manuel Olaya; La necesidad de Nieves Gómez; Lázaro de Oscar Gagliardi; La huella del cienpiés de Asher Sefarad; Ganas de volar de Ana Cayuela; Luna de sangre minera de Jaime García Parra; Cosmos de Cristóbal Carretero Cassinello; El dojo de Víctor Díaz Pardo; Náufrago Pen Pal Club de Víctor Díaz Pardo; Roberta Sensación de Víctor Díaz Pardo y No me líes de Víctor Díaz Pardo.

Medidas COVID-19

Este año debido a la situación excepcional ocasionada por el COVID-19, el aforo se ve muy limitado, por lo que cada sesión se repetirá al día siguiente para permitir que un mayor número de espectadores disfrute de la proyección.

Se realizarán dos sesiones, repartidas en cuatro jornadas, que se celebrarán en octubre y noviembre en el Museo de Almería (sede de la Filmoteca andaluza), sito en la Calle Hermanos Pinzón, 91. El espectador descubrirá cortometrajes que se inscribieron en la pasada edición del Festival Internacional de Cine de Almería - FICAL, pero que no pudieron verse en la sección oficial al competir centenares de obras de todo el mundo.

La entrada será libre hasta completar aforo y para acceder a la sala se le tomará la temperatura a los asistentes. Se deberán ocupar los asientos indicados como disponibles para mantener una adecuada distancia de seguridad entre espectadores de acuerdo a la legislación vigente en materia de protección frente al COVID-19.

Además, el uso de la mascarilla será obligatorio y se dispone para todos los asistentes gel hidroalcohólico.