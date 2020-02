Almería se lanza a la calle para vivir su domingo de Carnaval

“Qué bonita está Almería, qué bonita es mi ciudad, qué rebosa de alegría, cuando llega el Carnaval”. El cántico, escuchado en varias ocasiones a lo largo del trayecto del desfile, se resume la explosión de color y alegría que tomó ayer las calles del centro, desde el final del Paseo hasta el Anfiteatro de la Rambla, recorriendo también la Rambla Obispo Orberá y la Avenida Federico García Lorca. Era el gran desfile del Carnaval, organizado por la Federación de Carnaval de Almería (FEMACA) y el Área de Cultura del Ayuntamiento de Almería, que cosechó un nuevo éxito de seguimiento y participación.

En la comitiva, todo tipo de actuaciones coloridas y festivas. Desde el grupo de la Academia de Baile Kalesi, que llevó la alegría de los bailes coreografiados a las calles, pasando por los grupos de adultos disfrazados, varias de las agrupaciones presentadas al concurso de este año, y también carrozas donde se pudo ver al mundo de Alicia en el País de las Maravillas, Harry Potter o algún que otro duende.

El concejal del Área de Cultura, Diego Cruz, considera que “Almería ha vuelto a responder a lo grande al esfuerzo que venimos realizando desde hace unos años por impulsar de nuevo el Carnaval y es una tremenda satisfacción ver cómo niños, pero también adultos, han disfrutado de este domingo de carnaval por todo lo alto”.

Con un excelente día, más propio de primavera, el desfile concluyó su trayecto en el Anfiteatro de la Rambla, donde se celebró la ya tradicional fiesta de la sobrasada, con reparto gratuito de bebidas y bocadillos, este año como novedad en papeles reciclados, para hacer también del carnaval una fiesta medio ambientalmente sostenible.

Por el escenario del anfiteatro pasaron varias de las agrupaciones más exitosas del Carnaval de este año, como los tres primeros premios en comparsas, Noche de Gala, La Revuelta o Los Guardasueños, las murgas de Roquetas de Mar, Berja y Serón, Por mucho que me gaste no me duran los empastes, Los Superamos y Comando Cubito o la parodia En pleno Carnaval. La fiesta se prolongó hasta bien pasada la sobremesa.

El viernes, 28 de febrero habrá carnaval callejero en el Mirador de la Rambla y a lo largo de la calle Reyes Católicos. Ese fin de semana, hasta el domingo, 1 de marzo, habrá mercado carnavalesco de artesanía y exposición de Play Mobil.

Será el domingo 1 cuando se celebre también el entierro de la sardina que se realizará en la Plaza de la Constitución.