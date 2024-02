Almería se lanza a la calle para disfrutar del Carnaval con la ‘Noche en color’

“Qué bonita está Almería, qué bonita es mi ciudad, que rebosa de alegría cuando llega el Carnaval”. El tradicional cántico carnavalero resonó ayer en numerosas ocasiones en la ciudad gracias a la celebración del día grande del Carnaval. Desde las 11 horas y hasta la medianoche, la Federación Municipal de Carnaval de Almería (FEMACA) con la colaboración del Área de Cultura, Tradiciones y Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Almería, desplegó una gran cantidad de actividades y dinamización tanto en el Mirador de la Rambla, como en el tramo hasta la Plaza de las Velas y, por la tarde, también en Puerta de Purchena, Paseo y Obispo Orberá con la ‘Noche en color’, que fue respaldada por miles de almerienses que salieron con su mejor disfraz o a disfrutar de la alegría de la fiesta.

La alcaldesa, María del Mar Vázquez, acompañada por el concejal delegado del Área de Cultura, Diego Cruz, compartió el recorrido por los distintos puntos de actividad junto a la directiva de FEMACA, con Montse Bisbal y Nicolás Castillo. “Almería se ha lanzado a la calle para vivir el Carnaval, tanto esta mañana como con esta divertida Noche En Color. El Carnaval es alegría, es amistad, es buen humor, es pensamiento crítico… Es amar a nuestra tierra por encima de todo… Valores que compartimos y que le son propios a una ciudad abierta como la nuestra. Los carnavaleros hacen especial esta fiesta, para pasarlo bien y hacer disfrutar a los demás que, al final, es uno de los mayores actos de generosidad que existen”.

Vázquez recordó que “trabajamos cada edición mano a mano con los carnavaleros, atendiendo sus peticiones y haciendo que esta fiesta se relance como lo que es, una tradición arraigada en nuestra ciudad desde hace más de cien años”.

Hinchables, talleres, juegos, pintacaras y mucha diversión fue la tónica a lo largo de la mañana en el Mirador de la Rambla, coincidiendo también con la apertura de un mercado carnavalesco de fantasía que abrirá cada día hasta el 28 febrero, día en el que se realizará el entierro de la sardina, en horario de apertura a las 11 horas y abierto hasta entrada la noche, porque la hora de cierre dependerá de la demanda. El mercado contará con actividades propias como carrusel, cetrería, marionetas, talleres o pasacalles.

También por la mañana la sede de la Asociación de Personas con Discapacidad Verdiblanca recibió una nueva edición de su Carnaval Solidario, con la participación de dos ganadoras del concurso de este año, la murga ‘Contri más larga mejor’ y la comparsa ‘El lugar más rico del mundo’.

Por la tarde el centro neurálgico de la actividad se trasladó a la Puerta de Purchena, lugar que fue el inicio del desfile de carnaval, formado por un gran carro inicial de llamativos plumajes, donde se situaban la diosa y ninfas del Carnaval y otras ocho carrozas más. Entre cada una de las carrozas, numerosos grupos de baile que llevaban la alegría y el ritmo a las calles de la ciudad y sorprendiendo al numeroso público que no quiso perderse la comitiva.

Tras la última de las carrozas se situaron casi la práctica totalidad de los grupos que han participado en el concurso de agrupaciones carnavalescas este año, que se han parado con asiduidad para cantar cuplés y pasodobles al público presente. El itinerario partió de Puerta de Purchena, bajó hasta la Plaza Emilio Pérez subiendo por la Rambla hasta Obispo Orberá, de nuevo en sentido ascendente hacia Puerta de Purchena. Ahí se ubicó el escenario principal donde la joven cantante Mar Hernández pronunció su emotivo pregón de amor a Almería, a la música y al carnaval.

“Hoy se me ha encomendado la misión de pregonar esta festividad y este arte que llevamos celebrando durante años y años . Almería , mi tierra de gente única , con mucho arte y con mucho amor por el carnaval . Me siento afortunada de poder hablar sobre nuestro carnaval delante de personas que lo aman tanto como yo lo hago”, dijo Hernández.

“En mi caso el estilo de música que yo suelo cantar no se asemeja a la del carnaval, sin embargo lo que si comparten ambos es transmitir a través de la música, sentimientos de amor, de rabia, de miedo, dolor, tristeza o alegría” dijo la pregonera. “Desde muy pequeña he podido disfrutar de ver a familiares míos participando en el carnaval, como mi abuela Manola, amante del carnaval y la persona más espontánea que conozco, mi padre Francis Hernández, un gran guitarrista y no lo digo porque sea mi padre, el cual fue pregonero en el año 2013 y me ha enseñado durante toda mi vida a apreciar el arte y la vida, y mis primos, José Bisbal el cual vive el carnaval con toda su pasión y lucha y trabaja cada año por este arte , además de ser un magnífico percusionista, y mi tío Paco siguiendo la importante referencia de la esencia que Curro impregnó desde sus inicios en la modalidad de cuartetos”, subrayó.

Una participativa y animada Noche en Color para cerrar el día grande del Carnaval. Hay que recordar que el miércoles 28 de febrero será el entierro de la sardina en el Parque de las Almadrabillas, partiendo la comitiva desde Puerta de Purchena hasta llegar a las inmediaciones del Cable Inglés, donde se procederá a la lectura del testamento a cargo del dios Momo, Luis Gil Soler, y la posterior quema de la sardina.