Almería se prepara para celebrar el día 21 la fiesta 'Beatleday'

El viernes 21 de septiembre se celebra la primera edición del Almería Beatleday, cuya programación monográfica incluye una conferencia y tres conciertos con artistas nacionales e internacionales en varios recintos de la capital almeriense.

El evento está producido por BeatleBiz (Beatlemania & Bis Managers) y Strawberry Fields Radio Beatles, con la implicación de Beatle 6-7 Route y Los Escarabajos, y cuenta con el apoyo del Área de Cultura, Educación y Tradiciones del Ayuntamiento de Almería.

Se dará una charla en el Museo de la Guitarra y 3 recitales en MadChester

En el Museo de la Guitarra a las 19 horas tendrá lugar la conferencia del músico y escritor sevillano Enrique Sánchez. Con el título de Por un penique de fresas (La semilla española del disco que cambió a Los Beatles), Enrique Sánchez actualiza su investigación junto al radiofonista salmantino José Ángel Martín, razón de ser de su futuro libro homónimo, sobre el punto de inflexión creativo que constituye el single Strawberry Fields Forever / Penny Lane en la andadura artística del conjunto británico entre 1966 y 1967.

Impartida el pasado agosto durante la Beatleweek de Liverpool en el centro comunitario Penny Lane Development Trust, la charla aborda los principales hitos del estudio, iniciado en 2016.

En la sala MadChester a las 21 horas tendrá lugar el concierto de The Zimmerband. Bajo el lema de Beatles' Desert Sound, el grupo almeriense liderado por Abelardo Navarro despliega un repertorio que rescata el sonido más "desértico" de The Beatles en solitario. A las 22 horas actuaran Los Escarabajos. El cuarteto de Sevilla celebra la efeméride fundacional del proyecto en 1993 con su Gira Veinticinco Aniversario y el show Love Is All We Need. La noche la cerrara el concierto de The Orange Grapefruit. Es la primera que esta banda actuará en España.