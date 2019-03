Almería sale a la calle a visitar el color y la alegría del gran desfile de Carnaval

De los más pequeños a los más grandes, el Paseo de Almería, Obispo Orberá, la Avenida Federico García Lorca y el Anfiteatro de la Rambla se llenó del color y la alegría propios del Carnaval, que vivió ayer dos de las iniciativas más participativas de la programación organizada por la Federación Municipal de Carnaval de Almería Capital (FEMACA), en colaboración con el Área de Cultura del Ayuntamiento de Almería: el desfile, acompañado del concurso de disfraces adultos, y la fiesta de la sobrasada.

Desde antes de las doce del mediodía eran cientos las personas reunidas en las cercanías de la Plaza Emilio Pérez que sirvió de punto de partida para la comitiva formada por más de media docena de carrozas infantiles, una decena de agrupaciones carnavalescas de las presentadas al concurso, los participantes en el concurso de disfraces, además de dos cuerpos de baile, uno de adultos y otro infantil.

El desfile tuvo como bandera a cuadros su llegada al Anfiteatro de la Rambla, donde se repartieron miles de bocadillos de sobrasada y refrescos o cerveza en la tradicional fiesta que aprovecha este espacio de la ciudad para reunir las actuaciones de las agrupaciones, que se prolongó durante todo el mediodía y hasta bien entrada la tarde, con murgas como Los que salen por los pelos, Estamos en oferta, Esto no me cuadra, No nos perdemos ni una, Toy tieso, La Chirisorpresa, y Coro rociero nuestra señora de la peineta torcía. Además, las comparsas El renacido, Pedro, Los indomables y Los tramposos y las parodias Camina o revienta, Este año no nos toquéis las bolas y Escuela de baile Antonia la Coja.

En el concurso de disfraces, los primeros premios fueron para ‘La Buena Pirata’ en la categoría individual y para el grupo de la asociación A Toda Vela en la categoría grupal.

Antes del segundo fin de semana, el miércoles 6 de marzo, el Auditorio recibirá la III Gala de la Confederación de Andalucía (COTECA) con actuaciones de la Orquesta de Cuerda española Benahadux-Bayyana, Conservatorio de Danza, Noches de Candela, Academia Cristina Samaniego, grupo de baile Kalesi, comparsa El renacido y murga La Chirisorpresa. El próximo domingo es el Entierro de la Sardina.