Almería vivirá su 'BeatlesDay' el día 21 con tres conciertos

Con el objetivo de "seguir promocionando la relación entre Almería y John Lennon", como explica el concejal de Cultura, Carlos Sánchez, y "hacer disfrutar a los Beatlesmaniacos", se presentó ayer la actividad Almería BeatlesDay, que se celebrará el 21 de septiembre. La propuesta surge de Enrique Sánchez y Abelardo Navarro, con la colaboración del Área de Cultura del Ayuntamiento de Almería, y se despliega con una conferencia en el Museo de la Guitarra y tres conciertos en la sala Madchester.

Carlos Sánchez destaca que "es una nueva iniciativa que se viene a sumar a otras propuestas culturales y musicales alrededor de los Beatles, especialmente el festival que se organiza cada año bajo la coordinación de la Asociación Lennon Forever Almería".

El grupo italiano The Orange Grapefruit ofrece su primer concierto en España

El programa comenzará a las 19 horas, en el Museo de la Guitarra, con una conferencia de Enrique Sánchez, músico, escritor sevillano y guitarra de 'Los Escarabajos'. Tratará sobre el single Strawberry Fields Forever/ Penny Lane en la andadura artística del conjunto británico entre 1966 y 1967, y que ya impartió con éxito el pasado agosto durante la Beatleweek de Liverpool.

"Mientras John Lennon estaba componiendo una canción trascendental en Almería como es Strawberry Fields Forever, Paul McCartney se encontraba en Sevilla creando Penny Lane. Ambos temas se publicaron en el mismo single, previo al disco Sargent Peppers, y fue un punto de inflexión creativa, y supuso un cambio en su música e imagen del grupo", explicaba ayer Enrique Sánchez.

En su conferencia, Enrique Sánchez mostrará una grabadora Philips EL3301 y una guitarra española Mayoral como las empleadas por John Lennon en las demos de Strawberry Fields Forever.

La fiesta se trasladará después a la sala Madchester para disfrutar de tres conciertos. El primero de 'The Zimmerband' grupo almeriense liderado por Abelardo Navarro. Bajo el lema de Beatles' Desert Sound, el grupo almeriense despliega un repertorio que rescata el sonido más "desértico" de The Beatles en solitario, sin olvidar la conexión Dylan-Harrison, insinuada en el nombre de la formación, un ejemplo de la cual se halla en el tema Tweeter And The Monkey Man de The Traveling Wilburys.

También actuarán Los Escarabajos', veinticinco años dedicados al tributo de los Beatles, y calificados como 'los Beatles sevillanos'. Recién llegado de la ciudad del Mersey por su novena representación española en la Beatleweek, el cuarteto de Sevilla celebra la efeméride fundacional del proyecto en 1993 con su Gira Veinticinco Aniversario y el show Love Is All We Need, donde todo cabe y, en concreto, aquellas composiciones que The Beatles jamás concibieron para ser interpretadas el directo.

The Orange Grapefruit, banda italiana, ofrece su primer concierto en España. Abelardo Navarro destaca que The Orange Grapefruit "es uno de los pocos grupos que se centra en el guitarrista George Harrison y su influencia en el grupo". Hace tan sólo un mes se publicó su álbum inaugural Now And Then.