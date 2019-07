El Alquián y Plaza de la Catedral, conciertos de esta semana para la Banda Sinfónica Municipal

La Banda Sinfónica Municipal de Almería, dirigida bajo la batuta de Alfonso Maribona, ya está preparada para dos nuevas citas semanales con su fiel público. Los conciertos en esta ocasión serán mañana miércoles, 10 de julio, en El Alquián, y el jueves, día 11, en la Plaza de la Catedral. En ambos casos la actuación comenzará a las 20 horas y con entrada libre, todo ello dentro de la programación de verano del Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería. Hay que destacar que la Banda Sinfónica no volverá a actuar en la Plaza de la Catedral hasta dentro de dos jueves, el 25 de julio.

La Banda Sinfónica interpretará en los conciertos de los miércoles por los barrios siempre el mismo repertorio, que comenzará con ritmos de pop, con ‘Can’t Take My Eyes Off You’, no será el único guiño a la accesibilidad, puesto que sonará un popurrí de Abba o ritmos latinos como ‘El Cumbanchero’, ‘Copacabana’ o Tico-Tico’. La vinculación del cine quedará patente con ‘Mission Impossible Theme’ y el lado más castizo, con piezas como ‘Tercio de Quiles’, ‘Marcial, eres el más grande’, ‘Tango for a Toreador’ o ‘Frenesí’.

En cuanto al repertorio del jueves, comenzará con ‘Air For Winds’, de Waignein, para seguir con las castizas ‘¡Viva El Rumbo!’ de Zabala y ‘El Sitio de Zaragoza’ de Oudrid. Tras el viaje por el ‘Orient Express’ de Sparke, llegará el turno del popurrí de música de bandas del pop rock más internacional, en este caso con ‘The Beatles Collection’.

Para cerrar, la Banda interpretará ‘Manhattan Symphony’, de Lancen, para culminar con la popular y conocida ‘Danza Húngara, nº5’ de Brahms.

La Banda Sinfónica Municipal de Almería está compuesta por Carmen Molina Franco y Ximena Lortet en el oboe; Antonio José Valero Gallego y David Ferre Alcaraz en el fagot; Marcel López Magaña en el requinto. La sección de clarinetes la integran José Álamo Martín, Juan Carlos Fernández Guerra, Cecilio Gutiérrez Funes, María Ángeles Jiménez Lázaro, Mª Carmen Rodríguez Sánchez, José Viciana Rodríguez, María Fernández Trillo, Ginés Gallardo Jerez, Francisco Jesús Hidalgo Abadía, Noelia Mañas Contreras y Andrés Merino Pineda, siendo Antonio Fernández Martínez el clarinete bajo.

En metales los saxos altos son Miguel Ángel Leseduarte Bosquet, David Sánchez Uribe, Delia Christina Castro Porcel y Francisco Molina Sánchez. Saxos tenores corren a cargo de Jesús Miguel Bisbal Fernández y Emilio Leseduarte Bosquet. Verónica Jiménez García, Guillermo Artés Amate y María del Mar Rodríguez Criado en trompa; Manuel Guillén Rocamora, Vicente Ramón Ocaña Marín, Antonio Sánchez Serrano y Javier Polo Rodríguez en trompetas; José Antonio Martínez Jerez en fiscorno; Juan Antonio García Riquelme, Francisco José Pérez Cruz y Samuel Ibáñez Burgos en trombones y Manuel González Granero e Ismael Cabezas Muñoz en tuba.

La percusión es tarea de Francisco Javier Corral Ortega, José Francisco López Pérez, Luis Francisco Serna Huertas y Juan José Torres Lao. Juan José Sánchez González, bombardino; Carolina López Fuentes y Lilia Salmerón Romero, flauta; y David Romero Medina al contrabajo. El archivo corre a cargo de Laureano Navarra Pérez.