Alumnos de la Escuela de Teatro de Roquetas llevan ‘Mamma mia’ al escenario

Los alumnos de la Escuela de Teatro de Roquetas de Mar sorprendieron al público con el espectáculo- musical Remember Mamma Mia el pasado viernes en el Teatro Auditorio de Roquetas de Mar. En esta ocasión, los beneficios van dirigidos a la fundación Jesús Peregrín. Un total de 1200 personas cantaron y bailaron al son de la música de ABBA.

El elenco de actores dieron forma a la historia de Sofía y a la búsqueda de su verdadero padre para el día de la celebración de su boda. Por su parte, el director del Auditorio, Juan José Martín, agradeció al público por su asistencia al evento. Asimismo, Jesús Peregrín, presidente de la Fundación manifestó un enorme agradecimiento al auditorio por ofrecer el musical para ayudar a los más pobres del tercer mundo “y muchas gracias también al ayuntamiento de Roquetas. Esto que ya se va repitiendo es señal de nuestra labor mueve sus corazones realizando estas funciones artísticas y como no manifestar de una manera especial al director de este auditorio”.

En cuanto a la obra musical el grupo de personas que la interpretan son aficionados, algunos, incluso fue la primera vez que se subían a un escenario y otros descubrieron durante los ensayos que también tenían habilidades de cante. La escuela no realizó ningún casting para la elección de los actores si no que adaptaron la obra a los artistas componentes de la Escuela Municipal de Teatro. La obra es una adaptación al teatro musical Mamma Mia “redujimos la obra a una hora y media guardando su esencia. El acto es una representación musical, que no ha exigido un gran despliegue de decorados, varias coreografías y un técnico que condujo el gran musical”, aseveró Juan José Martín.

El equipo humano estuvo formado por Alicia Casas, Mari Carmen Morillas, Natalia Da Silva, Susana Da Silva, Pedro Frutos, Jesús Rodríguez, Luis Rull, Antonio Vilaplana, Rafa Membrives, Isa Moreno, Cristina Ferre, Manuel Barranco, José Miguel Sánchez. Con la colaboración especial de Natalia Moreno y Adam Ruiz. La dirección y dramaturgia a cargo de Juan José Martín, dirección técnica, Serafín Ponte, iluminación, José Ignacio Abad y coreografías, Menchu García.

Con actividades como ésta, el auditorio ha recaudado cerca de 200.000 en estos últimos años, aportando así un grano de arena y dando visibilidad a asociaciones y ONGs que desempeñan una labor social y humanitaria de gran importancia.