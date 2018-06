Amalia María Muñoz publica la novela poética 'Almas aladas. Momento infinito de amor'

Amalia Marín Muñoz trae el primer volumen de lo que será una trilogía y que comienza contando la historia de Yadira, personaje que muere al inicio por la pena del abandono de su marido. La obra Almas aladas. Momento infinito de amor ha sido publicada por Letrame Editorial.

Amalia Marín nació en Purchena, aunque actualmente reside en Barcelona. Comenzó a escribir siendo muy pequeña, "con 10 años ya presentaba mis cuentos en el colegio. A nivel amateur he ido haciendo diversos escritos para asociaciones y en mi círculo personal, por supuesto", asegura. Almas aladas. Momento infinito de amor comenzó en junio del 2017, en una meditación con un grupo de Cábala. Por las investigaciones realizadas, tiene lo que se llama una regresión espontánea (es decir, no inducida). "En esta regresión aparece una mujer joven con vestimenta árabe y a la que doy el nombre de Yadira. Ella se va aposentando cada vez más en mí, como si fuera su canal, pues su deseo, que viene de otros tiempos, de encontrar a su amor, es real. Parece que no tiene más obsesión que esa: escribir lo que siente para ver si de esta forma, en alguna dimensión espacio-tiempo, le llega a él", señala la autora.

Una novela poética que narra la historia "de una joven alma, mujer árabe, que se podría situar hacia el año 1.000 y 1.200, abandonada por el hombre al que ama, lo que le provoca una muerte súbita. Su alma no consigue llegar hasta la luz, como es lo habitual y queda atrapada entre los dos mundos. Viviendo en el mundo de sombras y elementos oscuros, donde se aprovechan de su vulnerabilidad y miedo. En las siguiente publicaciones se revelará cómo Yadira finalmente va hacia la luz, aclarando ciertos temas dentro del ocultismo".