Amat destaca el “gran nivel” de las murgas y comparsas roqueteras en la entrega de premios del Carnaval

El alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, junto a la concejal de Cultura, María Dolores Ortega, ha sido el encargado de entregar los premios a los ganadores del Concurso del Carnaval en la sala de plenos del Ayuntamiento. Amat comenzaba haciendo referencia a la pérdida sufrida estos días. “Este año hemos tenido mala suerte. El pregonero, Lolo, no pudo estar. No era normal que fuese a dar el pregón estando su familiar Bernardo de cuerpo presente. Nos hubiese gustado que se hubiese hecho porque eso hubiese significado que Bernardo estaría entre nosotros. Es una persona a la que tenemos mucho cariño, que ha trabajado toda su vida y, cuando podía disfrutar un poco con su familia, pues no se lo han concedido”.

El alcalde ha destacado el gran nivel de este año tanto con grandes murgas y comparsas. “Hemos tenido la gran suerte de tener a los Taratachines, que han sido uno de los ganadores. Eso significa que no sólo Cádiz y algunas provincias tienen gente que disfruta y les gusta los carnavales. Nosotros también. Poco a poco, vamos dando pasos importantes. El otro día el Entierro de la Sardina fue un espectáculo impresionante, un día bonito y agradable. Todo eso hace posible que el nuestro sea un municipio atractivo, que se preocupa por la cultura, por hacer cosas que la gente pueda disfrutar. No solo en los Carnavales sino en las programaciones culturales, deportivas, las prestaciones sociales…”.

“Ayudar, colaborar y a dar calidad a nuestra gente”, explica el primer edil, que se muestra muy satisfecho “cuando resolvemos problemas y cuando intentamos hacer todo aquello que nuestra gente se merece. Seguiremos trabajando en esa línea mientras tengamos responsabilidad porque entre todos hemos hecho un gran Ayuntamiento, un gran municipio y, entre todos, estamos haciendo una gran ciudad. Una ciudad de servicios, de ocio, de transparencia, de trabajo, de bienestar”.

El alcalde felicitó a los ganadores y les agradeció su colaboración y trabajo para, posteriormente, hacerles entrega de los premios. Los primeros clasificados ganaron 2.500 euros, 1.500 los segundos y 1.000 los que quedaron en tercera posición. En las comparsas, ganó el primer premio la Asociación Cultural La Cantera de la Traíña con la comparsa ‘Los Indomables’. En segunda posición quedó la Asociación Nueva Era 2008 con la comparsa ‘El renacido’ y, en tercer lugar, la Asociación Yunque y Copla con la comparsa ‘Pedro’.

En cuanto a la clasificación en las murgas, la Asociación de Carnaval ‘El Taratachín’ quedó en primera posición con la murga ‘No nos perdemos ni una’. En segundo lugar la Asociación Juvenil Carnavalesca Los Niños con la murga ‘Los que salen por los pelos’ ,mientras que la Asociación Nueva Era 2008 quedaron en tercera posición con la murga ‘La chiri sorpresa’.