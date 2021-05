Amigos de la Alcazaba denuncia la negativa de Correos a ceder un buzón al Museo de Terque

Correos aclara que no tiene buzones para cederlos

Correos sale al paso de la denuncia formulada por Amigos de la Alcazaba y subraya en una nota que “los buzones de Correos no están desapareciendo, son elementos actualmente en uso y se retiran aquellos que no reúnen condiciones para el mismo y no son considerados adecuados para restauración. En estos momentos, Correos no dispone de buzones que puedan ser objeto de cesión. Por otra parte, “Correos protege y pone en valor su patrimonio a través de su propio Museo Postal y Telegráfico cuya página web es: https://museopostalytelegrafico.es/”, apuntan. Finalmente apuntan que “además, en el año 2016, Correos donó al Museo de Terque varias piezas históricas de la historia postal, entre otras, dos grabados antiguos de Benedí, Diligencia correo por rutas castellanas (1850) y Relevo de postillones (Siglo XVII), una edición facsímil de la Ordenanza de postal de 1762 y dos juegos de tarjetas postales de las piezas más significativas del Museo Postal de la Sociedad Estatal”.