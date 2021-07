Amigos de la Alcazaba felicita a Diputación por la compra del Cortijo del Fraile

Un hecho reivindicado durante años y que se ha convertido en un sueño hecho realidad. La asociación de defensa del Patrimonio más importante y numerosa de la provincia de Almería, Amigos de la Alcazaba, ha valorado de manera “muy positiva” el anuncio de la adquisición del Cortijo del Fraile de Cabo de Gata - Níjar por parte de la Diputación Provincial, al objeto de hacer frente a su más que necesaria restauración para convertirlo en un centro de cultura. Una noticia que el propio presidente de la Diputación, Javier A. García comunicó personalmente a la presidenta de Amigos de la Alcazaba, María Teresa Pérez, antes incluso de darlo a conocer a los medios de comunicación.

Amigos de la Alcazaba transmitió al presidente de la Diputación su satisfacción por la noticia. Lo que durante años y años parecía imposible de pronto podía hacerse realidad por un acto de voluntad política. La presidenta de la asociación recordó “la larga historia de reivindicaciones por este icono del patrimonio almeriense, por su declaración como BIC y la dignificación del monumento: manifestaciones, Banderas Negras, Chumbos Verdes, actos lúdicos -reivindicativos, mesas de debate, denuncias ante los juzgados, denuncias ante el Defensor del Pueblo, escritos a las instituciones, conferencias, mesas redondas... Muchos de estos actos mano a mano con nuestra hermana Asociación de Amigos del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar”.

La situación del Cortijo del Fraile estaba enquistada. Amigos de la Alcazaba llegó a entrevistarse con el entonces delegado de Cultura para solicitar que se aplicara la Ley de Patrimonio y se sancionara a los propietarios, lo que finalmente se consiguió. Pero no fue suficiente porque no se llegó a las últimas consecuencias, con un camino largo que debería haber concluido en la expropiación. Por ello, desde hace años, de nuevo mano a mano con Amigos del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, “pedimos una y otra vez que las instituciones se unieran para llegar a adquirir la propiedad. Finalmente lo hará Diputación. Queda aún el trámite del derecho de retracto que puede ejercer el Ayuntamiento de Níjar y la Junta de Andalucía, que evidentemente no lo harán. El Cortijo del Fraile pasará a ser propiedad pública”.

María Teresa Pérez quiso transmitir “nuestras felicitaciones a todos los almerienses, a todos los que han trabajado por hacer realidad este sueño y a la Diputación y su presidente, Javier Aureliano García. Que haya dado la primicia a Amigos de la Alcazaba es un gesto que valoramos como un reconocimiento a la labor que hacemos todos colectivos en defensa del patrimonio. Recordemos que en nuestro últimos Premios “Alcazaba” reconocimos la apuesta de Diputación en la labor de recuperación del patrimonio almeriense. Acertamos de pleno”.

Datos de la operación

Diputación comprará el Cortijo del Fraile y 23 hectáreas de su entorno para todos los almerienses. Para hacer frente a esta operación, la Diputación pedirá un préstamo, no está incluida la partida en los presupuestos, de 2 millones de euros, que es la cantidad que los técnicos han estimado. El presidente tenía claro que uno de los símbolos más clamorosos del abandono del patrimonio almeriense, de extraordinarios valores, no podía seguir en esta situación y que la solución era que pasara a propiedad pública. De esta manera se podrá actuar en el Cortijo, restaurarlo y convertirlo en un gran centro cultural en pleno corazón del Parque Natural Cabo Gata – Níjar.