Ana Fuentes presenta su libro ‘Como el chile verde’ en la Biblioteca Municipal de Roquetas

La almeriense Ana Fuentes presenta mañana viernes, 11 de noviembre a las 19:30 horas en la Biblioteca Municipal de Roquetas de Mar su obra Como el chile verde. La obra Como el chile verde quiere representar la esencia del amor en su estado más emergente. Ese primer amor que llega sin pedir permiso para no marcharse.

Alicia descubre el sabor agridulce que puede dejar este en todas sus etapas. Es un libro que habla de su pasado y su presente, de las dos mujeres que marcan su vida y el debate emocional entre lo que fue y lo que está siendo. Es un libro que pretende captar como se viven los sentimientos y la sexualidad dependiendo del instante en el que nos encontramos. La protagonista se enfrenta a un enemigo muy peligroso, a ella misma, a las dudas, los miedos y las inseguridades.

Ana Fuentes nació un 23 de octubre de 1987 en una pequeña barriada de Sorbas, donde fue inmensamente feliz conviviendo consigo misma y lo sigue siendo cada vez que va, se ha convertido en su refugio nuclear siempre que lo necesita.

Siendo una niña ya sabía que había algo distinto en ella, algo que no terminaba de encajar en ese mundo del todo. A sus 14 años no se hablaba de sexualidad, mejor dicho, de libertad sexual como ahora, aquellos cuya sexualidad no encajaba en los estándares como ella, estaban muy perdidas.

Pero no todo era drama, gracias a no saber quién era, descubrió quién podría ser mediante las letras y su gran poder de revelación. Eso le llevó a escribir durante horas y forjó su carácter, su manera de ver y afrontar las cosas que parecían no tener sentido y pese a que era muy mala estudiante era una gran amante de las letras, aunque en riguroso secreto, al menos así fue hasta que una profesora le dijo “ que tenía talento “.

Jamás nadie le había dicho algo semejante, por supuesto, no la creyó y, por supuesto ella, como buena profesora no dejó que aquello cayese en saco roto, la obligó a presentar sus escritos a la revista del instituto y ganó. Esa sería la primera vez que sintió algo parecido a estar orgullosa de su esfuerzo y gratitud por la confianza de aquella profesora a la que recuerda con mucho cariño y aprecio, “porque hay personas que llegan a la vida para mostrar que se puede ser lo grandes que nosotros mismos nos veamos”, confiesa.