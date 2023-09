Ana Lázaro: “Podría decir que empecé como guitarrista y por casualidad me convertí en cantautora”

Este viernes lanza su nuevo tema Sin ver un mañana en plataformas digitales. ¿Qué temática aborda en esta nueva canción?

-Sin ver un mañana es una canción que habla sobre la violencia de género.

-El anterior tema Tatiana mi amor ha tenido una gran repercusión. Una canción con mucho ritmo dedicada a su gata. ¿Cómo surgió ese tema?

-Este tema surgió desde el cariño y el amor hacia mi gata como forma de homenaje, ya que nos dejó hace dos años. Además, esta canción está inspirada en Martha my dear, una canción que Paul McCartney le compuso a su perra. En Tatiana mi amor se puede identificar desde el título hasta en algunas líneas la clara referencia.

-Aunque ha estudiado Bellas Artes en Granada, entiendo que la música es su gran pasión. Recuerda si desde muy pequeña ya cantaba.

-Desde muy pequeña ya me inventaba las típicas canciones “tontas”, siempre estaba inventando. Lo curioso es que cuando empecé a tocar la guitarra con 11 años no cantaba, ni pensaba que iba a cantar.

-¿Qué supone para tí el mundo de la música, teniendo en cuenta los momentos que se viven con nuevos géneros y artistas emergentes que han cambiado totalmente el panorama?

-Pienso que actualmente, gracias a tantos medios, es mucho más fácil para un artista emergente darse a conocer que antes. Esta virtud también tiene sus inconvenientes, y es que al final esto supone que hay muchísima más competencia. Ya que con tu móvil y tu mini home studio te grabas tus canciones y te auto publicitas. Pero bueno, quiero pensar que antes solo se le daba voz a los top de las listas nacionales e internacionales y ahora, si te gusta más un género en específico que no es popular, puedes buscar por tu cuenta y encuentras oro.

-Si tuvieras que definir la música que haces qué me podrías decir.

-Es complicado, diría que canción de autor con mucha influencia del pop de antes.

-Aunque su música se escuche en plataformas no hay nada mejor que un disco físico. Eres de las que cree que esos formatos nunca van a desaparecer.

-Efectivamente. Yo siempre he tenido un gusto especial por el formato físico. Desde pequeña he ido coleccionando los discos que más me gustan, tengo todos los de los Beatles y muchísimos clásicos del rock internacional. Y la colección sigue aumentando, por supuesto. Siempre me ha gustado pararme a ver cómo es el diseño del disco por dentro, qué incluye, cómo es el libreto… Es curioso porque en mis estudios, el arte lo he enfocado en ese sentido. Hice Bellas Artes pero también estudio diseño gráfico, y en mis proyectos de investigación he abordado el diseño de discos, y por supuesto, yo me diseño mis singles, y me diseñé el disco para el TFG; además tengo encargos de diseño de portadas de otros cantautores.

-En tus sueños está publicar un disco en el futuro con esos temas que vas sacando poco a poco.

-Sí. Poco a poco sigo grabando mis temas y tengo como meta lanzar un disco con todas mis canciones.

-Consideras que para un artista es fundamental el calor del público, es decir, actuar en directo.

-Totalmente. Siempre digo que aunque no te convenza mucho el artista al escucharlo “grabado”, verlo en directo es una experiencia totalmente diferente. Hace que disfrutes mucho más de la música y que incluso te guste más. Se perciben cosas que por los medios grabados es imposible de transmitir.

-¿Cuáles son las perspectivas de cara al futuro que tienes?

-Seguir grabando poco a poco para conseguir lanzar el disco y conseguir dar todos los conciertos que pueda

-¿Se puede vivir de la música?

-Pienso que como todo, si te dedicas a algo al 100 por cien te van saliendo cosas y esto hace que una llame a la otra. Si nunca haces nada de tu ámbito, difícilmente te saldrán cosas esporádicas y por supuesto nunca te podrás dedicar a ello.

-¿Qué artistas sueles escuchar y qué géneros son los que más te apasionan?

-Últimamente los artistas que escucho son Valeria Castro, Soleá Morente, Vanesa Martín, El Kanka… entre otros. Me gustan muchos géneros, el pop, rock, punk, flamenco, me gusta la música latina como los boleros… Pero creo que definitivamente el género de canción de autor me encanta.

-Tu familia te apoya en esta parcela de tu vida que es la música.

-Sí. Mis padres reciben con ilusión las noticias sobre mi música ya sea que saque una canción o que salga en la radio o el periódico.

-¿Te consideras más cantante que guitarrista?

Difícil pregunta. No me considero guitarrista porque mi formación no es completa, y tampoco me considero cantante porque canto cuando canto mis canciones mayoritariamente. Entonces se podría decir que empecé como guitarrista y por casualidad me convertí en cantautora.