Ana Rossetti: “Estoy contenta por hacer poesía de cosas que me preocupan”

La escritora gaditana Ana Rossetti protagonizó la 46º edición del Aula de Literatura, una actividad del Área de Educación, Cultura y Mujer, en la que compartió con todos los participantes su trayectoria literaria y además recitó algunos poemas de su última obra, Deudas Contraídas. El concejal de Comercio, Turismo y Playa, Luis Miguel Carmona, acompañó a la escritora, junto a Manuel Cruz, técnico cultural del consistorio roquetero.

“Este libro empecé a hacerlo en el año 2006. Para escribir necesito meterme en otro universo para no hablar de lo mismo en mis obras literarias. Desde el año 1995 hasta 2006, había estado escribiendo otras cosas, pero estuve en Estados Unidos y me acerqué un problema que conocía, las matanzas y desapariciones en Juárez. Dejó de ser una sólo una noticia para llevarme al drama personal, es cuando empecé a escribir poemas”, explicó la poetisa.

Pero no fue hasta el año 2016 cuando culminó y publicó Deudas Contraídas, tras idas y venidas en otros proyectos. “Estoy contenta por haber logrado poder hacer poesía de cosas que me preocupan, de cosas que me lastiman, de cosas que pienso que son necesarias y que salgan a la luz”, sostuvo Rossetti.

En la velada literaria, la escritora resaltó y recitó varios poemas de su libro. Entre ellos el que dedicó en especial a las mujeres saharauis. También hizo mención a los refugiados de Siria con Existencias agotadas y compartió El mundo de Hollywood, refiriéndose al vaivén de los artistas en Hollywood. Además, destacó uno de sus poemas que habla del ser humano en general con Cuerpo y espacio.

En cuanto a sus referentes poéticos, destacó a San Juan de la Cruz y un poema que le enseñó su madre durante su infancia llamado Lorito, loro. “La poesía se entiende con el corazón”, aseveró la escritora.

Sobre su trayectoria literaria, Ana Rossetti cuenta con una amplia experiencia en distintos sectores. Procedente del ámbito teatral, ha desarrollado su actividad en los campos del teatro, la poesía y la narrativa. En 1993 estrenó El secreto enamorado, ópera en un acto con música de Manuel Balboa. Además, la poetisa ha realizado versiones de los clásicos españoles para el Centro Andaluz de Teatro y la Compañía Nacional de Teatro Clásico. En el 1996 se dedicó a la literatura infantil y cuenta con la Medalla de Plata de Andalucía al conjunto de su obra y el Premio Meridiana que otorga el Instituto Andaluz de la Mujer.