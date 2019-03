Andanza Teatro estrena la comedia ‘¿Jugamos de nuevo?’ en LaOficina

Andanza Teatro estrena esta noche la comedia ¿Jugamos de nuevo? a las 21:30 horas en La Asociación Cultural LaOficina en la calle de las Tiendas. Las actrices Cristina Asensio, Mayi Ruse y Mariam Tirado son las protagonistas de esta obra entre comedia y danza y algún que otro drama donde convergen con el niño que llevan dentro.

Aletargadas por la sociedad actual y la rutina, Miranda, Pili y Sara, amigas de la infancia se reencuentran. Lo que sucede a lo largo de una hora es para reír o para llorar. Lo cierto es que una gran parte del público se verá reflejado en muchas de las cosas que se cuentan en esta comedia escrita por Cristina Asensio.

La almeriense Cristina Asensio viene de familia de artistas ya que el luthier Gerundino Fernández era familia suya y su hermano es violinista y vive en Granada y su padre toca la guitarra. “Desde pequeña he vivido en torno a la música. He estado siempre rodeada de libros”. Estudió Danza Clásica en el Conservatorio de Danza de Almería. “Cuando acabe los estudios me metí en un grupo de la Universidad de Almería y continúe en grupos de aficionados”.

Pero una de sus grandes aficiones era la interpretación. Así que de la danza, pasó a cantar y luego llegó al teatro. “Fui una de las bailarinas de Veranico Azul con Paco Calavera, Pepe Céspedes, Kikín Fernández y Alvarito, con la colaboración de la actriz Nadia Torrijos. Me lo pasé muy bien y me di cuenta que la comedia era lo que me gustaba. Luego me quedé sin grupo de teatro aficionado y hace cuatro años me divorcié, volví a casa de mis padres con un niño de meses, y volví a estar sin trabajo, sin teatro y sin nada·”.

“Me planteé hundirme y caer en la tristeza o buscar soluciones”, comenta Cristina Asensio que a sus 33 años muestra un alto grado de madurez. “En ese momento de vacío existencial, me planteé lo que quería. Siendo un proceso malo, aprendí y decidí empezar de nuevo. Como soy la niña de la suerte, me llamaron de la Junta de Andalucía y comencé a trabajar de integradora social, y ahora soy interina”.

Pero Cristina necesitaba el teatro. En verano de 2016 se apuntó a un taller que impartía Nadie Torrijos. “Es la mejor actriz de humor de Almería y creo que se ha valorado poco”, sostiene. “Ahí decidí escribir algo y esa es la obra que ahora estrenamos. Los personajes aunque eran parte de mi, yo tenía claro quienes iban a ser las actrices”.

“Tenía claro que en este montaje contaría con mis dos amigas y compañeras de danza, que son bailarinas y actrices que se llaman Mayi Ruse y Mariam Tirado. Mayi Ruse se va de Almería con el Circo de los Horrores hace unos años. Después de dos años viviendo esta experiencia se va a estudiar a Málaga el Superior de Danza. Luego decide volver a Almería donde se ha embarcado en esta comedia. Mariam Tirado es bailarina y estudió Turismo. Es muy polifacética” apunta Asensio.

El año pasado montaron la obra Jugamos y ahora ¿Jugamos de nuevo?. La primera se representó en distintas salas de Almería. La obra está escrita y dirigida por Cristina Asensio. La obra es un reencuentro con lo más auténtico de cada una de las protagonistas. En el caso de Cristina Asensio que interpreta a Sara lo más importante es su infancia en la obra. Es una mujer en paro y en busca de empleo de forma desesperada. Mariam Tirado hace el papel de Pili, se ha movido por lo que la sociedad le ha impuesto. Estudió, se casó y luego se da cuenta que no ha decidido nada en su vida. Mayi Ruse es una moderna, vegetariana que todo lo toma con mucha tranquilidad”.

En este montaje, donde se reivindica el juego en grupo, hay que subrayar la labor de Mario Herrero, el técnico que acompaña a las actrices y que además es un apoyo muy importante sobre todo en este tiempo de ensayos.

Las tres actrices están ilusionadas con este estreno, aunque no pueden negar ciertos nervios. “Cuando te sitúas sobre las tablas, todo cambia y ya realmente te metes dentro del personaje, y esos nervios desaparecen”, sostiene Cristina Asensio.

De momento, Asensio continuará escribiendo en el futuro. “Tenemos un proyecto en la sala ABBA, un lugar con mucha magia y que mucha gente no conoce”. Asensio también ha trabajado en microteatro haciendo varias obras, entre ellas una obra junto a María Pordoy, otra gran actriz almeriense.