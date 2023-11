Andrés Neuman presentará ‘Isla con madre’ el día 20 en El Faro de Recóndito

Andrés Neuman presentará Isla con madre el 20 de noviembre a las 19 horas en El Faro de Recóndito (calle de los Picos, 14, Almería), junto con Raúl Quinto

Un hijo, una madre. Ella, joven todavía, ha enfermado. Intercambiando roles, él la cuida y, a la vez, se despide y la celebra. Todas y cada una de las palabras de este libro resuenan con temblor, intensidad y precisión, delimitando el dolor compartido con respeto amoroso. De hondura lírica y delicada sobriedad: así se revela su escritura. También su silencio.

Andrés Neuman escribió estos poemas en secreto, cuidando de su madre frente a la proximidad de la muerte. Aquellos textos permanecieron al fondo de un cajón, garabateados en hojas sueltas y papeles de hospital, sin que su autor se atreviese a releerlos. Quince años más tarde, impulsado por la intuición de que sólo abriendo el manuscrito resultaría posible cerrar el duelo, hoy rescata estos versos que entretejen tristeza y luminosidad.

Andrés Neuman (1977) nació y pasó su infancia en Buenos Aires. Hijo de músicos argentinos exiliados, se trasladó con su familia a Granada, en cuya universidad fue profesor de literatura latinoamericana.

Dedicado a la poesía desde sus inicios, es autor es autor, entre otros, de los poemarios El tobogán, Mística abajo, No sé por qué, Vivir de oído (La Bella Varsovia, 2018), Isla con madre (La Bella Varsovia, 2023) y la antología Casa fugaz. Poesía 1998-2018 (La Bella Varsovia, 2020).

Recibió los premios Federico García Lorca, Antonio Carvajal e Hiperión de Poesía. Fue finalista del Premio Herralde con su primera novela, Bariloche, a la que le siguieron La vida en las ventanas, Una vez Argentina, El viajero del siglo (Premio Alfaguara y Premio de la Crítica), Hablar solos, Fractura y Umbilical.

Ha publicado libros de cuentos como Alumbramiento o Hacerse el muerto; el diccionario satírico Barbarismos; el diario de viaje por Latinoamérica Cómo viajar sin ver; y el tratado de cuerpos no canónicos Anatomía sensible. Obtuvo el Firecracker Award for Fiction, otorgado por la comunidad de revistas, editoriales independientes y librerías de EE. UU., y la Mención Especial del jurado del Independent Foreign Fiction Prize, antecesor del Booker International.

Formó parte de la lista Bogotá-39 y fue seleccionado por la revista británica Granta entre los mejores nuevos narradores en español Sus libros están traducidos a 25 lenguas. Neuman ha estado en varias ocasiones en Almería presentando sus libros.