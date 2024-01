Ángel Martín traerá a El Ejido un monólogo sobre la locura en clave de humor

El conocido actor y presentador de televisión, Ángel Martín, llegará el próximo 3 de febrero a El Ejido con su espectáculo ¡Punto para los locos!, que se podrá disfrutar en el Teatro Auditorio desde las 21 horas. En esta obra, el humorista trascenderá de la comedia para profundizar en lo emocional a través de su elocuente monólogo en el que reflexiona con el público sobre la locura en clave de humor, en una actuación que va más allá de las risas.

Ángel Martín intentará que el espectador perciba que lo único que diferencia a las personas no es si se está o no loco, sino a qué volumen están en la cabeza de cada uno las voces de la vergüenza, el miedo, los agobios y la impaciencia, intentando que, la próxima vez que una de esas voces vuelva, no se pueda evitar burlarse de ellas y poner en el marcador otro ‘punto para los locos’.

La esencia de este espectáculo está muy vinculada al libro que el actor publicó en 2021 Por si las voces vuelven, un relato personal en el que cuenta su experiencia tras ser ingresado por un brote psicótico. Ángel Martín es un conocido comediante y presentador de televisión. Inició su carrera como actor, participando en diversas producciones teatrales y televisivas. Sin embargo, fue en el programa cómico Sé lo que hicisteis... donde alcanzó el reconocimiento. Ahí asumió un personaje principal, convirtiéndose en la cara más visible del programa. Su agudeza y humor mordaz lo convirtieron en un favorito del público, obteniendo múltiples premios y distinciones. Durante el tiempo en el que estuvo en el programa, también destacó por sus interpretaciones en sketches y parodias que se volvieron emblemáticas.

Después de su paso por ‘Sé lo que hicisteis...’, continuó su trayectoria en televisión como presentador en programas como ‘Otra Movida’ y ‘Likes’. Su carácter versátil le permitió explorar distintos personajes en la televisión, manteniendo una carrera exitosa en el ámbito del entretenimiento. Ángel Martín es apreciado por su capacidad de reinvención y su continua habilidad para hacer reír a su audiencia a lo largo del tiempo.