Antonia da un giro a su carrera artística con su nuevo disco 'Mi momento'

Antonia acaba de lanzar su nuevo trabajo discográfico Mi momento. Este fin de semana está en su pueblo, en Huércal de Almería, donde ayer por la tarde estuvo firmando discos. Está ilusionada, promocionando esta joya musical y con unas grandes perspectivas de cara al futuro. El trabajo y el esfuerzo de muchos años ha merecido la pena.

“Este disco es una meta más conseguida, porque los artistas queremos que la música que hacemos llegue a más gente”, sostiene Antonia, mientras toma un desayuno en la Cafetería Abril en Huércal. “Lo que estoy haciendo es aprovechar al máximo la oportunidad que me ha dado una multinacional como Sony. Me están cuidando mucho”.

Atrás queda Toñi Fernández para convertirse en Antonia. “Llevaba tiempo que realmente ya no me sentía Toñi, me sentía Antonia. Desde la discográfica me lo propusieron y estuve encantada de ese cambio en el nombre”, sostiene. “Los artistas tenemos una inquietud que es crear para darlo, y creo que ha llegado el momento”.

“Ahora soy más madura en todos los aspectos, tanto personales como profesionales. Cuando eres muy joven tiene menos experiencia, con el paso de los años pues tienes las experiencia de haber actuando en muchos escenarios, de ver las cosas de otra manera” apunta la cantaora.

Un buen día a Antonia le ofrecen la posibilidad de abrirse un poco en la música y no quedarse sólo en el flamenco. “Estuve escuchando muchos temas e hice una selección. Ahora cuando los escucho me doy cuenta que el disco no puede ser más mío. Me gusta saber como va la sociedad y en cierto modo, me preocupo. Me gusta ser una persona justa. Los elegí esos temas con la intención de dar un mensaje a la gente que me escuche”.

Han sido muchos años de mucho trabajo en los que Antonia nunca tuvo ansiedad por sacar un disco. “Si no tienes nada que decir, pues no lo digas. En ese sentido, siempre he querido grabar, pero tenía muy claro que no iba a grabar por grabar, sino que tenía que decir algo. Ese tiempo me ha servido para decidirme que es lo que iba a hacer”, apunta la artista.

Antonia lleva doce años dedicada profesionalmente a la música. “Me vengo subiendo a los escenarios desde que era una niña. Mi padre era de la directiva de la Peña Flamenca de Huércal de Almería e íbamos a todas las peñas de la provincia. Cuando terminaban las actuaciones me hinchaba yo de cantar”. En este sentido, la cantaora haciendo balance de estos últimos años, sostiene que “ha habido momentos buenos y malos, aunque de los malos no me acuerdo. Todo han sido experiencias y me han servido para seguir avanzando”.

En la Navidad de 2006, Antonia se propone para el nuevo año dedicarse de lleno a cantar y actuar sobre el escenario. “Fue una decisión que tomé en ese momento porque era lo que yo quería. Y desde ese momento supe que mi vida estaría centrada en el mundo de la música”, rememora la artista de Huércal de Almería, que actualmente vive en Sevilla.

“El disco una vez que yo lo he grabado y la gente lo tiene en sus manos ya es suyo. Es mío mientras lo estoy grabando. El disco está lleno de momentos porque cada tema tiene su mensaje”.

Antonia se siente flamenca siempre. “Yo soy flamenca desde que me levanto hasta que me acuesto”. De momento le esperan unas semanas de mucha promoción del nuevo disco y en mayo actuará en el Teatro Apolo donde presentará los temas de esta joya discográfica. Antonia vuelve a la actualidad ya que tiene claro que ha llegado su momento.