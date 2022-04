Antonio Gómez presenta su proyecto musical ‘Update 5.0’ en Clasijazz

El guitarrista y compositor Antonio Gómez reaparece en Clasijazz después de un largo periodo alejado de los escenarios. Antonio presenta un nuevo proyecto de composiciones originales preparadas expresamente para este concierto en un día muy especial para él.

En Update 5.0 muestra algunas de sus últimas composiciones originales influenciadas por el Jazz, Funk, Blues, o el Flamenco. Se trata de una música llena de energía e improvisación pero al servicio siempre de unas inspiradas melodías que pretenden quedarse a vivir con nosotros. El precio de las entradas es de 10 y 6 euros. En el escenario Antonio Gómez estará acompañado por Julián Sánchez, trompeta; Mike Fletcher, Flauta y saxo; Aure Ortega, Piano; Jesús Valero, Bajo y Vincent Thomas, Batería.

Antonio Gómez nació en Almería en 1972. Se inicia en la guitarra de forma autodidacta a la edad de diez años, perfeccionándose más tarde en varios seminarios internacionales de jazz en Madrid, Barcelona y Vitoria donde estudia, entre otros con artistas como, Pat Metheny, Bruce Forman, Mike Richmond, Adam Nussbaum, Ken Werner, Barry Harris, Trilok Gurtu, Manolo Sanlúcar, Michael Grossman, etc.

Es becado por The Collective School of Music de Nueva York donde cursa el Programa Avanzado de Interpretación (Advanced Performance Program), obteniendo las distintciones de Perfect Attendance Award y Most Improved Student Award. En Nueva York estudia guitarra con Chris Biesterfeldt y Sheryl Bailey, produción musical con Tony Conniff y Maciek Schejbal, y composición y arreglos con Fernando Hernandez y Jacob Sacks.

También es Licenciado en Musicología por la Universidad de Granada y Funcionario del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria en la especialidad de Música desde 1996, habiendo impartido clases en la especialidad de Magisterio Educación Musical de la Universidad de Almería.